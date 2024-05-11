“فرصة ذهبية” سارع بالتسجيل في وظائف الحج الموسمية 1445 من خلال منصة باب أجير!

صرحت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية عن بدء فتح باب التقديم لوظائف الحج الموسمية 1445 حيثُ يتم التقديم من خلال منصة أجير الإلكترونية وتقوم الحكومة السعودية بفتح باب التقديم مع ابتداء موسم الحج كل عام، وذلك بهدف الاستفادة من العمالة المتوفرة بالمملكة وبعد كثير من التساؤلات نوضح لكم خطوات التقديم للوظائف والشروط المطلوبة.

خطوات التسجيل في وظائف الحج الموسمية 1445

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن رابط منصة أجير للتسجيل في وظائف الحج الموسمية 1445 وقد جاءت خطوات التسجيل كما يلي:

الذهاب إلى البوابة الإلكترونية لـ منصة أجير .

. تسجيل الدخول عن طريق بوابة النفاذ الوطني.

في حالة عدم وجود حساب يتم الضغط على انشاء حساب جديد وادخال الاسم ورقم الهوية الوطنية ورقم الجوال ثم الضغط على تأكيد.

يظهر جميع المهن المتاحة للتوظيف يقوم المتقدم بالإطلاع عليها جيدًا.

بعد تحديد الوظيفة المناسبة يتم التقديم بها وإرسال السيرة الذاتية ويتم الرد بالقبول بالوظيفة أم لا.

شروط القبول بوظائف الحج الموسمية 1445

هناك بعض الشروط التي حددتها الوزارة لقبول طلب التقديم لوظائف الحج عبر منصة أجير والتي جاءت كما يلي: