طريقة عمل سلطة الأسود السودانية سهلة سريعة ولذيذة هتعجب الكل!

تعتبر من أهم أنواع السلطات التي يمكنك تقديمها لعائلتك بكل بساطة، حيث أنها تعتبر من أهم أنواع السلطات المتميزة التي يمكنك تقديمها مع الأكلات المختلفة، حيث أننا حرصنا على توفير مكونات عمل وطريقة اعداد سلطة الأسود السودانية بشكل تفصيلي من خلال هذا المقال.

مكونات عمل سلطة الأسود السودانية

ثلاث حبات من الباذنجان الأسود.

زيت نباتي للقلي.

ثلاث أرباع كوب من المياه.

ملعقة من صلصة الطماطم.

ملعقتين من زبدة الفول السوداني.

ملعقة من الملح.

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة من الثوم البودر.

قرن فلفل أخضر مقطع كعبات صغيرة الحجم.

طريقة عمل سلطة الأسود السودانية

نقوم بغسل الباذنجان بالمياه للتخلص من التراب الموجود عليه.

العمل على تقشير الباذنجان بشكل ممتاز مع تقطيعه لقطع صغيرة الحجم.

نسخن الزيت ومن ثم نقلي الباذنجان في الزيت حتى ينضج ونحصل على لون ذهبي.

نقوم بتجهيز مقلاة ونضع بها نصف كوب ميتاه مع الصلصة ومن ثم الملح والفلفل والثوم ونضع عصير ليمون.

ونقلب المكونات مع بعضها ومن ثم نضيف نصف كوب مياه.

ونقوم بوضع الفلفل والباذنجان ونقلب ونترك المكونات على نار هادئة لمدة 5دقائق.

ونقدم السلطة ساخنة بالهناء والشفاء.

فوائد الباذنجان

هناك مجموعة متنوعة من الفوائد التي تعود علينا من تنازل الباذنجان الأسود ومنها: