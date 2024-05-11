دعم المحتاجين وسد ديون المتعثرين.. تجديد منحة البطالة بالزيادات الجديدة ومفاجأة غير متوقعة للمواطنين

في ظل المعاناة التي يعشيها المواطنين في الجزائر وبمختلف الدول العربية والأجنبية، أقرت حكومة الجزائر برنامج جديد لدعم مواطنيها بتوزيع رواتب شهرية على جميع العاطلين تحت مسمى “منحة البطالة”، وذلك لكي يُخفف من الضغط الاقتصادي على كافة المتقدمين في هذا البرنامج، ويعمل أيضًا على توفير حياة كريمة وملائمة لجميع الأشخاص المتقدمة في الدولة، وشددت وزارة العمل والتشغيل بضرورة تجديد هذه المنحة كل 6 أشهر، حتى لا يؤدي ذلك إلى توقفها وعدم صرفها لجميع من لا يقوم بعملية التجديد، ويمكنكم اتباعنا للقيام بإتمام عملية التجديد.

خطوات تجديد منحة البطالة في الجزائر

وعن الخطوات التي يُرجى القيام بإتباعها لكي يتم تجديد منحة البطالة في دولة الجزائر، ما جاء على النحو الأتي:-

أن يتم الذهاب إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل عبر الإنترنت.

ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من الموقع.

وعليه يتم إدخال كافة البيانات التي تُفيد بعملية تجديد منحة البطالة.

وفي حالة إذا تم طلب بعض المستندات القيام بإرفاقها ورفعها عبر موقع الوكالة بشكل واضح وصحيح.

الضغط في النهاية زر “تجديد” أو “تأكيد” أو ما يظهر أمامك.

ما هي شروط تجديد منحة البطالة؟

ولكي يتم قبول طلب تجديد منحة البطالة في دولة الجزائر، يُرجى اتباع بعض الشرط التي تضمن قبول كافة المتقدمين، وهي على النحو الأتي:-