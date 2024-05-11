طريقة عمل كباب الحلة بالبطاطس بطعم خطير ميختلفش عليه اثنين!

يمكنك الحصول على وجبة ممتازة من كباب الحلة مع البطاطس بكل سهولة، حيث يمكنك أن تحصل على وجبة طعام رائعة بسهولة تامة، حيث أنك ستحصل على وجبة خفيفة وجميلة ببساطة، سوف نتعرف على خطوات وطريقة عمل كباب الحلة بالبطاطس.

مقادير عمل كباب حلة بالبطاطس

ملعقتان من الزيت النباتي كبار الحجم.

2 ورقة غاز.

نصف ملعقة صغيرة من الهيل.

زيت للقلي.

رشة خفيفة من الفلفل الأسود.

2كوب من كريمة الطبخ.

3فصوص من الثوم.

2حبة من البصل كبيرتين الحجم.

5حبات من البطاطس.

كيلو من اللحم الطازج.

نصف ملعقة من المستكة.

رشة من الملح.

طريقة اعداد كباب حلة بالبطاطس