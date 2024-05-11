اعرف ترتيب المواد.. جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 ونصائح هامة للطلاب قبل الاختبارات

أكثر ما يشغل بال أولياء الأمور والطلاب الفترة الحالية هو جدول امتحانات الثانوية العامة، حيث تم طرحه من قبل وزارة التربية والتعليم، وذلك بسبب قرب بدء الاختبارات، ويهتم الجميع بتلك المرحلة التعليمية، لأنها من أهم المراحل التي تعمل على تحديد مستقبل الطلاب، لذا فإن الطلاب خلال الفترة الحالية يرغي كل منهم في معرفة الجدول، حتى يتم وضع الخطة المناسبة التي تساعدهم في إنهاء الاختبارات بأفضل شكل.

جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 أدبي

يختلف جدول امتحانات الثانوية العامة لكل من القسم الأدبي والقسم العلمي، حيث يعد الجدول المعلن للقسم الأدبي عبارة عن الآتي:

تبدأ اختبارات القسم الأدبي من يوم الإثنين الموافق العاشر من شهر يونيو، حيث سيتم أداء مادة التربية الوطنية.

الموعد الرسمي لبدء اختبارات اللغة العربية سيكون في يوم السبت الموافق 22 من شهر يونيو.

وفي يوم الثلاثاء الموافق 25 يونيو سيتم أداء اختبار مادة اللغة الأجنبية الثانية.

يتم أداء اختبار مادة التاريخ في يوم السبت الموافق 29 يونيو، وفي يوم الثلاثاء الموافق الثاني من شهر يوليو سيتم أداء اختبار اللغة الإنجليزية.

امتحان مادة الجغرافيا سيكون في اليوم السادس من شهر يوليو.

تم تحديد موعد اختبار مادة علم النفس ليصبح في يوم الأربعاء الموافق العاشر من شهر يوليو.

تنتهي اختبارات القسم الأدبي في يوم 17 من شهر يوليو، حيث سيتم أداء مادة الفلسفة.

نصائح لطلاب الثانوية العامة قبل الامتحانات

بعض النصائح التي يجب على طلاب الثانوية العامة الاستماع إليها والإنصات إليها جيدا، حتى يتم تطبيقها على أكمل وجه، وتلك النصائح تعد عبارة عن الآتي: