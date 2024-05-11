“قبل العيد” اعرفي طريقة فتة الشاورما السوري على الطريقه الأصلية بالتفصيل والطعم يجنن!

تعتبر الفتة السوري من الأكلات الجميلة السورية التي يعشقها الجميع، حيث أنها تعتبر من الأكلات الخفيفة والجميلة التي تساعدك في تحضير وجبة ممتازة، حيث أنها تتكون من مجموعة متنوعة من الطبقات منها الأرز والصوص ومعهما الدجاج، سوف نتعرف على طريقة عمل الفتة السوري.

مكونات عمل الفتة السوري

هنالك مجموعة متنوعة من المكونات التي يجب توافرها لعمل الفتة السوري ومنها:

كوب واحد من الزبادي.

رشة من الببريكا.

فصين ثوم.

صدور دجاج مقطع مكعبات.

كوب واحد من الأرز.

خبز شامي يتم تقطيعه لقطع صغيرة على هيئة مكعبات.

زبدة.

زيت.

ملعقتين من الملح .

ملعقة من الفلفل الأسود.

ملعقة واحدة من الكاري.

بصلة واحدة مبشورة.

خل.

خطوات عمل الفتة السوري