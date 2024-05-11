طبخ
“قبل العيد” اعرفي طريقة فتة الشاورما السوري على الطريقه الأصلية بالتفصيل والطعم يجنن!
تعتبر الفتة السوري من الأكلات الجميلة السورية التي يعشقها الجميع، حيث أنها تعتبر من الأكلات الخفيفة والجميلة التي تساعدك في تحضير وجبة ممتازة، حيث أنها تتكون من مجموعة متنوعة من الطبقات منها الأرز والصوص ومعهما الدجاج، سوف نتعرف على طريقة عمل الفتة السوري.
مكونات عمل الفتة السوري
هنالك مجموعة متنوعة من المكونات التي يجب توافرها لعمل الفتة السوري ومنها:
- كوب واحد من الزبادي.
- رشة من الببريكا.
- فصين ثوم.
- صدور دجاج مقطع مكعبات.
- كوب واحد من الأرز.
- خبز شامي يتم تقطيعه لقطع صغيرة على هيئة مكعبات.
- زبدة.
- زيت.
- ملعقتين من الملح .
- ملعقة من الفلفل الأسود.
- ملعقة واحدة من الكاري.
- بصلة واحدة مبشورة.
- خل.
خطوات عمل الفتة السوري
- بعد تجهيز كافة المكونات نقوم في البداية بتجهيز وعاء على النار نضع به الزبدة منع وضع مكعبات الخبز مع التحمير بشكل جيد لنحصل على خبز بلون ذهبي ونرفع الإناء من على النار، ومن ثم نغسل الأرز.
- نضع الماء على الأرز ونتركه لمدة نصف ساعة ومن ثم نجهز وعاء ونقوم بوضع إناء على النار ونضع ملعقة زبدة ونقوم بوضع بصلة مبشورة ومن ثم التقليب للحصول على لون ذهبي ونضيف الأرز مع الملح وملعقة من الكركم ومن ثم نضع ماء يناسب الأرز ونتركه ينضج على النار.
- نقوم بتجهيز الدجاج من خلال غسله ونقعه في ماء البصل ومن ثم نضع الفلفل الأسود والكاري ونترك الدجاج نصف ساعة على الأقل حتى يتشرب الدجاج التتبيلة بالكامل.
- نجهز مقلاة على النار بها ملعقة زيت ومن ثم نضيف قطع الدجاج مع التقليب ونضيف الماء حتى نحصل على دجاج ناضج والعمل على تجهيز صوص جيد من الزبادي مع الثوم والخل ونقوم بتقليب المكونات لنحصل على صوص رائع.
- نجهز وعاء به الدجاج والأرز مع وضع الخبز المقطع على الفتة، ونضع الصوص بجانب الفتة ونقدم الطعام ساخن.