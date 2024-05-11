“بطوط هيطير العقول” نزل دلوقتي تردد قناة بطوط الجديد 2024 لمشاهدة أفلام الكرتون المفضلة للأطفال!

في الآونة الأخيرة شهدت قنوات الأطفال تطورًا ملحوظًا في محتواها والطريقة التي تتعامل بها مع المشاهدين الصغار، ومن بين هذه القنوات تبرز قناة بطوط كنموذج فريد يجمع بين التسلية والتعليم في آنٍ واحد، لقد كانت هذه القناة منذ انطلاقها مصدر سعادة للأطفال وراحة بال للأهل، وبفضل تقديمها محتوى شيق ومفيد يتوافق مع القيم العائلية الأصيلة، لذا سوف نوضح تردد قناة بطوط من خلال مقالنا اليوم.

تردد قناة بطوط

من أجل الحفاظ على جودة البث والوصول إلى أكبر عدد ممكن من المشاهدين، تقوم قناة بطوط بتحديث تردداتها كالآتي:

تردد قناة بطوط على النايل سات

التردد: 11494.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: H أفقي.

تردد قناة بطوط على عرب سات

التردد: 11594.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الاستقطاب: V رأسي.

كيفية استقبال قناة بطوط والأجهزة المتوافقة

لضمان استقبال قناة بطوط بجودة عالية:

يجب التأكد من أن الأجهزة المستخدمة متوافقة مع تردد القناة الجديد.

الدخول على قائمة البحث عن قنوات جديدة على جهاز الاستقبال الخاص بك.

اختيار خاصية البحث اليدوي أو البحث التلقائي حسب رغبتك.

إدخال التردد الخاص بقناة بطوط.

انتظار اكتمال عملية البحث عن القنوات.

العودة إلى قائمة القنوات والبحث عن قناة بطوط بعد الانتهاء من البحث.

حفظ القناة في قائمة القنوات المفضلة إذا كنت ترغب في الوصول السريع لها في المستقبل.

يُنصَح بمراجعة دليل المستخدم للجهاز أو الاتصال بالدعم الفني للمساعدة في التحديثات اللازمة لإعدادات البث.

نصائح لمشاهدة آمنة للأطفال

بعد التعرف على تردد قناة بطوط يجب العلم بأنه على الرغم من أهمية المحتوى التعليمي الترفيهي الذي توفره قناة بطوط، يجب مراعاة ما يلي: