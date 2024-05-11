“استمتع بمشاهدة كل جديد وحصري” تردد قناة روتانا سينما الجديد 2024 بأعلى جودة!

تزداد عمليات البحث عن تردد قناة روتانا سينما حيث تتميز هذه القناة بتقديمها محتوى ممتع جدًا من أفضل الأفلام المصرية وأيضًا السعودية التي تمتلك شعبية بين الكثيرين، كما أنها تقدم مجموعة من أحدث الأفلام العربية وتلك التي حصدت الكثير من الجوائز العالمية، وسوف نوضح تردد هذه القناة بشكل مفصل خلال مقالنا.

تردد قناة روتانا سينما

يمكن تثبيت تردد قناة روتانا سينما على جهاز استقبالك والاستمتاع بأحدث الأفلام العربية التي من المقرر الاستمرار في عرضها طوال الـ 24 ساعة على مدار اليوم بلا أي توقف أو انقطاع، وسوف نوضح تردد القناة على النايل سات فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 12226.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

التعديل: QPSK.

نمط القناة: DVB-S.

تردد آخر لقناة روتانا سينما على نايل سات

قامت إدارة القناة بتوفير تردد أخر يمكن من خلاله تنزيل القناة بكل سهولة على القمر الصناعي نايل سات، وسوف نوضح هذا التردد فيما يلي:

القمر الصناعي: نايل سات.

تردد القناة: 11296.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

تردد قناة روتانا سينما على عرب سات

أما بالنسبة إلى تردد قناة روتانا سينما على القمر الصناعي عرب سات، فإننا سوف نقوم بتوضيحه بشكل مفصل خلال النقاط القادمة:

القمر الصناعي: عرب سات.

تردد القناة: 11843.

معامل تصحيح الخطأ: 4/3.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

جودة القناة: HD.

تردد روتانا سينما 2024 KSA HD الجديد السعودية

في هذه الفقرة سوف نوضح التردد الخاص بقناة روتانا سينما 2024 KSA HD الجديد السعودية بشكل مفصل: