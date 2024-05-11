“هتخطف القلب والعين” طريقة عمل المكرونة بالبشاميل بكل احترافية ولا أجدعها مطعم!

من أكثر الوصفات التي يتم البحث عنها كثيرًا هي طريقة عمل المكرونة بالبشاميل فمَن منّا لا يعشق هذه الأكلة المميزة، حيث تُعد هذه الوصفة من أكثر الوصفات المميزة بطعمها ومذاقها الرائع، وسوف نتعرف معكم من خلال السطور التالية على طريقة عملها بكل سهولة.

عمل المكرونة بالبشاميل

سنوضح لكم فيما يلي طريقة صنع المكرونة بالبشاميل:

المقادير

680 جرام مكرونة.

ملعقة كبيرة زيت زيتون.

900 جرام لحمة مفرومة.

فص ثوم مفروم.

ملعقة صغيرة ملح.

2 كوب حليب.

نصف كوب دقيق.

نصف كوب مرق دجاج.

كوب جبن موزاريلا مبشور.

بيضة.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

طريقة التحضير

نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 205.

بعد ذلك نقوم بدهن الصينية بالقليل من الزيت.

في وعاء مناسب نقوم بغلي ماء ونضيف إليه الملح ونتركه على النار حتى يغلي، وبعد ذلك نقوم بإضافة المكرونة ونتركها قليلا حتى تنضج.

بعد ذلك نصفّي المكرونة من الماء.

طريقة عمل اللحمة المفرومة

نضع مقلاة على النار بدرجة حرارة متوسطة.

ثم نقوم بإضافة زيت الزيتون والبصل ونقلبها جيدا.

ثم نضيف الثوم واللحمة المفرومة ، ونستمر في التقليب الجيد حتى يصبح لونها بني.

بعد ذلك يتم إضافة الملح وصلصة الطماطم ونقلبهم جيدًا حتى تنضج.

طريقة عمل البشاميل

نضع وعاء كبير على النار ونضع به الزبدة على درجة حرارة متوسطة.

ثم نضيف الدقيق ونقليه جيدًا حتى يصبح لونه ذهبي.

بعد ذلك نضيف الملح وجوزة الطيب ونضيف عليه الحليب ببطء ونخفق جيدًا.

ثم نضيف مرقة الدجاج ونستمر في التقليب حتى يمتزج الخليط بشكل جيد .

بعد ذلك نضع الموزاريلا ونقلبها جيدًا.

طريقة تحضير صينية المكرونة بالبشاميل

بعد الانتهاء من تحضير كل من اللحمة المفرومة والبشاميل، نبدأ في عمل المكرونة بالبشاميل كالآتي: