هتاخد فلوس من الحكومة الليبية.. اعرف خطوات التسجيل في منحة الزوجة والأبناء 2024 في ليبيا

خطوات التسجيل في منحة الزوجة والأبناء 2024 في ليبيا ، قدمت الحكومة الليبية منحة الزوجة والأبناء لمواطنيها بهدف توفير حياة كريمة ومستقرة، ولذا يسعى العديد منهم إلى معرفة كيفية التسجيل في هذه المنحة لعام 2024، بالإضافة إلى الوثائق المطلوبة للتسجيل للاستفادة من الدعم، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية التي تمر بها ليبيا وارتفاع تكاليف المعيشة يوماً بعد يوم، حيث تهدف هذه المنحة إلى مساعدة الأسر ذات الدخل المحدود والفقيرة.

خطوات التسجيل في منحة الزوجة والأبناء 2024 في ليبيا

يمكن للمواطنين التقديم لمنحة الزوجة والأبناء بسهولة عبر اتباع الخطوات التالية:

الدخول إلى موقع وزارة الشؤون الاجتماعية الليبية .

. النقر على كلمة “التسجيل”، ثم اختيار “خدمات المواطنين في ليبيا”.

اختيار “خدمات منحة الأسرة”، ثم التسجيل في نظام الزوجة والأبناء.

إدخال البيانات المطلوبة مثل الرقم القومي والاسم بالكامل وتاريخ الميلاد.

ثم يجب ملء الاستمارة التسجيل بتفاصيل المتقدم وعائلته.

إرسال المستندات المطلوبة وشهادات ميلاد الأطفال.

التأكد من صحة البيانات المدخلة وتأكيد عملية التسجيل.

انتظار مراجعة الطلب واستلام الرد.

ما هي الأوراق المطلوبة للتسجيل في منحة الزوجة والأبناء ليبيا؟

للحصول على منحة الزوجة والأبناء، يجب تقديم بعض الأوراق والمستندات الضرورية، وهي كالتالي: