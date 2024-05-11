“الكل هيتجنن من حرفنتك!!”.. شفرات جاتا 5 GTA للكمبيوتر والموبايل والبلايستيشن واحصل على الالاف الاسلحة مجانا
شفرات جاتا 5 GTA
شفرات جاتا 5 GTA، الالاف من الاشخاص حول العالم يبحثون عن شفرات جاتا 5 GTA التي تقوم بمنحك الالاف الاسلحة والهدايا المميزة مما يمكنك من تخطي الكثير من مستويات اللعبة بسهولة، وتعد لعبة جاتا 5 واحدة من اشهر العاب الرويال باتل، كما أنها واحدة من الالعاب المجانية التي تمكنت من جذب أكبر من المستخدمين خلال الفترة الأخيرة نتيجة للتحديثات المستمرة للعبة التي تقضي على شعورك بالملل، وخلال السطور القادمة سنضع بين ايديكم شفرات جاتا 5 GTA للكمبيوتر والموبايل والبلايستيشن.
شفرات جاتا 5 GTA
ويمكنك استخدام شفرات جاتا 5 GTA في كافة مراحل اللعبة التي تعتمد بشكل كبير على الرسوم المتحركة وتقنية الجرافيك بدقة عالية،، كذلك فأنه بمقدرورك استخدام الكثير من الأسلحة التي تساعدك في القضاء على الأعداء مثل الصواريخ والبنادق، فاللعبة تمنحك تجربة فريدة وممتعة من اجواء الاكشن، وما يزيد الاثارة هي شفرات جاتا التي سنعرضها عليكم الآن.
شفرات جاتا 5 GTA للكمبيوتر
- شفرة جاتا للموت: TURTLE
- تصبح خارق لمدة 5 دقائق: PAINKILLER
- الأسلحة: TOOL UP
- تقليل مستوى مطاردة الشرطة: FUGITIVE
- الرصاصات المتفجرة: INCENDIARY
- القبضة الحديدية: HOT HANDS
- جعل التصويب يتم بشكل أفضل: DEADEYE
- رفع سرعة الجري: CATCHME
- رفع سرعة السباحة: GOT BILLS
- الحصول على مظلة القفز بشكل مستمر: SKYDIVE
شفرات جاتا 5 GTA للموبايل 2024
- توفير شاحنة: 1-999-872-7433
- انزلاق السيارات: 1-999-766-9329
- طائرة هيلوكوبتر: 1-999-289-9633
- توفير دراجة نارية: 1-999-633-7623
- السيارة تمشي على الماء: 1-999-766-9329
- الجري بسرعة :1-999-228-2463
- السباحة السريعة:1-999-468-44557
- القفزات القوية :1-999-467-86-4
- الحصول على ذخيرة متفجرة:1-999-444-439
- الحصول على أسلحة متفجرة من النوع البيضاء، رقم الاتصال: 999-
شفرات جاتا v للبلايستيشن
- الحصول على الأسلحة والذخيرة بشكل لانهائي: مثلث، R2، يسار، L1، X، يمين، مثلث، أسفل، مربع، L1، L1، L1
- الرصاص المشتعل: L1، R1، مربع، R1، يسار، R2، R1، يسار، مربع، يمين، L1، L1
- الرصاص المتفجر: يمين، مربع، X، يسار، R1، R2، يسار، يمين، يمين، L1، L1، L1
- الحصانة (تستمر 5 دقائق فقط): يمين، X، يمين، يسار، يمين، R1، يمين، يسار، X، مثلث
- إعادة شحن القدرة الخاصة: X، X، مربع، R1، L1، X، يمين، يسار، X
- إعادة شحن الصحة والدرع بالكامل: دائرة، L1، مثلث، R2، X، مربع، دائرة، يمين، مربع، L1، L1، L1
- القفزة الفائقة: يسار، يسار، مثلث، مثلث، يمين، يمين، يسار، يمين، مربع، R1، R2
- السباحة السريعة: يسار، يسار، L1، يمين، يمين، R2، يسار، L2، يمين
- الجري السريع: مثلث، يسار، يمين، يمين، L2، L1، مربع
- وضع السُكر: مثلث، يمين، يمين، يسار، يمين، مربع، دائرة، يسار
- الحصول على المظلة: يسار، يمين، L1، L2، R1، R2، R2، يسار، يسار، يمين، L1