“الكل هيتجنن من حرفنتك!!”.. شفرات جاتا 5 GTA للكمبيوتر والموبايل والبلايستيشن واحصل على الالاف الاسلحة مجانا

شفرات جاتا 5 GTA، الالاف من الاشخاص حول العالم يبحثون عن شفرات جاتا 5 GTA التي تقوم بمنحك الالاف الاسلحة والهدايا المميزة مما يمكنك من تخطي الكثير من مستويات اللعبة بسهولة، وتعد لعبة جاتا 5 واحدة من اشهر العاب الرويال باتل، كما أنها واحدة من الالعاب المجانية التي تمكنت من جذب أكبر من المستخدمين خلال الفترة الأخيرة نتيجة للتحديثات المستمرة للعبة التي تقضي على شعورك بالملل، وخلال السطور القادمة سنضع بين ايديكم شفرات جاتا 5 GTA للكمبيوتر والموبايل والبلايستيشن.

شفرات جاتا 5 GTA

ويمكنك استخدام شفرات جاتا 5 GTA في كافة مراحل اللعبة التي تعتمد بشكل كبير على الرسوم المتحركة وتقنية الجرافيك بدقة عالية،، كذلك فأنه بمقدرورك استخدام الكثير من الأسلحة التي تساعدك في القضاء على الأعداء مثل الصواريخ والبنادق، فاللعبة تمنحك تجربة فريدة وممتعة من اجواء الاكشن، وما يزيد الاثارة هي شفرات جاتا التي سنعرضها عليكم الآن.

شفرات جاتا 5 GTA للكمبيوتر

شفرة جاتا للموت: TURTLE

للموت: TURTLE تصبح خارق لمدة 5 دقائق: PAINKILLER

الأسلحة: TOOL UP

تقليل مستوى مطاردة الشرطة: FUGITIVE

الرصاصات المتفجرة: INCENDIARY

القبضة الحديدية: HOT HANDS

جعل التصويب يتم بشكل أفضل: DEADEYE

رفع سرعة الجري: CATCHME

رفع سرعة السباحة: GOT BILLS

الحصول على مظلة القفز بشكل مستمر: SKYDIVE

شفرات جاتا 5 GTA للموبايل 2024

توفير شاحنة: 1-999-872-7433

انزلاق السيارات: 1-999-766-9329

طائرة هيلوكوبتر: 1-999-289-9633

توفير دراجة نارية: 1-999-633-7623

السيارة تمشي على الماء: 1-999-766-9329

الجري بسرعة :1-999-228-2463

السباحة السريعة:1-999-468-44557

القفزات القوية :1-999-467-86-4

الحصول على ذخيرة متفجرة:1-999-444-439

الحصول على أسلحة متفجرة من النوع البيضاء، رقم الاتصال: 999-

شفرات جاتا v للبلايستيشن