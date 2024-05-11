الفرصة الأخيرة.. رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر كل 6 شهور هينزل دلوقتى… ادخلوا قبل ما تفوت

رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر، هذه وقد تسعى حكومة الجزائر جاهدة لتقديم الدعم للمواطنين وتلبية احتياجاتهم الأساسية، ولهذا أعلنت عن تجديد منحة البطالة كل 6 أشهر عبر موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، يهدف هذا التحرك إلى ضمان وصول الدعم للمستحقين من أبناء الشعب الجزائري، وذلك وفق الشروط والضوابط المحددة، بالإضافة إلى ذلك، يمكن تجديد منحة البطالة بشكل إلكتروني كل 6 أشهر عبر الموقع الخاص بالوكالة الوطنية للتشغيل.

رابط تجديد منحة البطالة في الجزائر كل 6 أشهر

الوكالة الوطنية للتشغيل في الجزائر توفر الآن خدمة التقديم الإلكتروني لتجديد منحة البطالة كل 6 أشهر، للقيام بذلك، اتبع الخطوات التالية:

قم بتسجيل الدخول إلى موقع الوكالة الوطنية للتشغيل .

. أدخل رقم الهوية وكلمة المرور لتسجيل الدخول.

اختر “منحة البطالة”.

اختر “تجديد منحة البطالة”.

أدخل البيانات المطلوبة بدقة.

تأكد من صحة البيانات.

قدم كافة المستندات المطلوبة.

انتظر رسالة تأكيد تجديد المنحة بعد الضغط على أيقونة “تجديد”.

الوثائق المطلوبة للحصول على منحة البطالة في الجزائر

وضعت وكالة التشغيل الوطنية في الجزائر بعض المتطلبات للحصول على منحة البطالة، وتشمل هذه المتطلبات تقديم الوثائق والمستندات الرسمية التالية:

شهادة بحث عن عمل وتقارير سابقة تثبت البطالة. صورة من شهادة الميلاد. صورة من بطاقة التعريف الوطنية. وثيقة مصدقة من الصك البريدي. إذا كان المتقدم حاصلًا على تدريب مهني، يجب تقديم شهادة التدريب.

ونجد الاشارة إلى أن منحة البطالة التي تقدمها حكومة الجزائر للعاطلين عن العمل تمنح فقط لأولئك الذين يستوفون شروط الحصول عليها المحددة من قبل وكالة التشغيل الوطنية، وذلك لضمان وصول الدعم للمستحقين فقط.