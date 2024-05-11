زيادة منحة البطالة 2024 بمناسبة عيد الأضحى لمبلغ 17 ألف دينار حقيقة أم شائعات مُتدَاولَة

سبق أن أعلنت الحكومة الجزائرية عن رفع مبلغ منحة البطالة للمواطنين بقيمة ألفي دينار جزائري، بحيث أصبحت المنحة بقيمة 15 ألف دينار بدل من 13 ألف دينار، ومستمر حتى هذه اللحظة العمل بهذه القيمة من المنحة ويتم الصرف بهذا المقدار للمستفيدين منها، ومع قرب قدوم عيد الأضحى المبارك، يعتقد البعض أنه تم زيادة منحة البطالة 2024 ألفي دينار مرة أخرى كعيدية في عيد الأضحى المبارك، فهل هذا الأمر حقيقة أم لا؟

حقيقة زيادة منحة البطالة 2024

يعتقد البعض أن منحة البطالة سيتم رفعها مجددًا بمناسبة قدوم عيد الأضحى المبارك، بحيث تكون بقيمة 17 ألف دينار جزائري كمنحة لعيد الأضحى، حتى لو يحصل المستفيدين عليها هذا الشهر فقط بالزيادة ألفين دينار، ولكن كل هذه الأخبار للأسف شائعات لا صحة لها، وحال وجود زيادة ولو دينارًا واحدًا، ستُصدر الوكالة الوطنية للتشغيل بيانًا بشأن ذلك، ولكن لا يوجد بيان رسمي أو قرار حكومي بشأن رفع المنحة وكما هي بمبلغ 15 ألف دينار ينزل باليوم الثامن والعشرين من الشهر الميلادي في حسابات المواطنين البريدية.

موقع تجديد منحة البطالة

وفي سياق مُتصل نوضح لكم تفاصيل تجديد منحة البطالة 2024، حيث المنحة يتم تجديدها لمدة ست شهور، بحيث يكون المستفيد من المنحة هو المستحق الحقيقي لها، ويتم التجديد مرتين في العام بمعدل مرة كل ست شهور، وذلك إلكترونيًا من خلال موقع الوكالة الوطنية للتشغيل، حيث التجديد يتم على هذا النحو: