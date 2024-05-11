“بموصفات جبارة ومعالج فائق القوة”طرح هاتف ريلمي Realme GT Neo 6 في الخارج

قامت شركة ريلمي في السوق الصيني بالكشف الرسمي عن هاتف Realme GT Neo 6 الجديد بالكامل، حيث يعتبر الهاتف الثاني في سلسلة GT Neo 6 بعد إطلاقها لهاتف GT Neo 6 SE في الصين قبل حوالي شهر، يأتي الهاتف الجديد في فئة الهواتف المتوسطة العُليا ويتميز بمجموعة من المواصفات الرائعة.

مواصفات هاتف ريلمي Realme GT Neo 6

تتضمن مواصفات Realme GT Neo 6 وزنًا يبلغ 191 جرامًا وأبعادًا تبلغ 162×75.1×8.7 مم، حيث يأتي الهاتف بخامات خارجية مصنوعة بالكامل من البلاستيك ويحمل شهادة مقاومة للماء والغبار بتصنيف IP65، كما يدعم الهاتف تركيب شريحتي اتصال 5G ولا يدعم تركيب بطاقة ذاكرة خارجية.

تعرف على مميزات هاتف ريلمي Realme GT Neo 6

يتميز الهاتف بشاشة AMOLED بقياس 6.78 بوصة ودقة 1264×2780 بكسل بجودة FHD+، وتتميز بكثافة بيكسلات 450 بكسل لكل بوصة وسطوع يصل إلى 6000 شمعة ومعدل تحديث يبلغ 120 هرتز.

كما يعمل هاتف ريلمي Realme GT Neo 6 بمعالج Qualcomm Snapdragon 8S Gen 3 ثماني النواة، مع النواة الأقوى من نوع Cortex X4 بتردد 3.0 جيجاهرتز، حيث يتميز المعالج بدقة تصنيع 4 نانومتر ويتمتع بمعالج رسومي Adreno 735، يعمل الهاتف بواجهة Realme UI 5.0 المبنية على نظام Android 14.

مساحة تخزين هاتف ريلمي Realme GT Neo 6

يتوفر الهاتف بمساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت مع 12 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي (رام) أو 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي، بالإضافة إلى إصدار بمساحة تخزين 1 تيرابايت مع 16 جيجابايت من ذاكرة الوصول العشوائي.

يتميز الهاتف بكاميرا سيلفي بدقة 32 ميجابكسل مع فتحة عدسة F/2.45 ومستشعر Sony IMX615، وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160 بكسل عند 30 إطارًا في الثانية، كما تحتوي الكاميرا الخلفية على كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل وفتحة عدسة F/1.88 مع مستشعر Sony IMX882 ومثبت بصري، بالإضافة إلى كاميرا ثانوية بدقة 8 ميجابكسل وفتحة عدسة F/2.2 ومستشعر Sony IMX355 للتصوير بزاوية واسعة، كما تأتي الكاميرات هاتف ريلمي Realme GT Neo 6 مع فلاش LED مزدوج وتدعم تصوير فيديوهات بجودة 2160 بكسل عند 60 إطارًا في الثانية.

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