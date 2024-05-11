“حضر نفسك مفيش وقت” جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024، حيث يستعد طلبة وطالبات الشهادة السودانية في جميع الولايات والمدن السودانية، وخلال الساعات الأخيرة ترددت الأنباء عن تأجيل امتحانات نهاية العام الدراسي 2024، بسبب سوء الأوضاع الأمنية في عدد من الولايات السودانية، حفاظاً على أمن وسلامة الطلاب ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على حقيقة الخبر من عدمه.

جدول امتحانات الشهادة السودانية 2024

وأعلنت وزارة التربية والتعليم السودانية عن الجدول الرسمي المعتمد لامتحانات الشهادة السودانية 2024، وتأجيلها الذي جاء كالتالي:

يوم الثلاثاء الموافق 11 يونيو مادة التربية الدينية المسيحية والإسلامية.

الأربعاء الموافق 12 يونيو مادة علوم الحاسب.

الخميس الموافق 13 يونبو امتحان مادة الأحياء والعلوم الهندسية.

السبت الموافق 15 يونيو امتحان مادة الجغرافيا والعلوم الأسرية.

يوم الأحد 16 يونيو 2024 الكيمياء والأدب الإنجليزي علمي.

يوم الإثنين الموافق 17 يونيو امتحان مادة الدراسات الإسلامية والأدب الإنجليزي الأدبي.

الثلاثاء الموافق 18 يونيو امتحان مادة اللغة العربية.

الأربعاء الموافق 19 يونيو امتحان الفيزياء والتاريخ.

الخميس الموافق 20 يونيو امتحان اللغة الفرنسية.

وأخيراً يوم السبت الموافق 22 يونيو 2024 امتحان مادة اللغة الإنجليزية.

تعليمات وزارة التعليم السودانية خلال الامتحانات

وكانت وزارة التعليم السودانية أكدت على عدة تعليمات يجب اتباعها قبل دخول امتحانات نهاية العام الدراسي وهي: