رابط استعلام أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024 عموم المحافظات

يبحث عدد كبير من العراقيين في شتى المحافظات العراقبة عن رابط استعلام أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024، خاصة وأن الكشوفات تأخرت عن الموعد الرسمي التي أعلنت عنه الوزارة، مما زاد من قلق المواطنين، وأشارت الوزارة إلى أن السبب الرئيسي في تأخير الإعلان عن الكشوفات هو كثرة الطلبات المقدمة من المواطنبن الراغبين في الحصول على برنامج الرعابة الإجتماعية، والذي يعد من أهم وأشهر برامج الدعم في العراق ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على رابط الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024.

رابط استعلام أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية 2024

حتى الآن لم تعلن وزارة العمل والشؤون الإجتماعية عن الموعد الرسمي لصرف الوجبة الأخيرة من برنامج حساب المواطن وأشارت الوزارة في بيان رسمي لها على الإنترنت أنه من المقرر أن يتم الإنتهاء من فحص الطلبات المقدمة خلال الأيام الأخيرة المقبلة، وحينها يمكن للمواطن الإستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة موقع منصتي على الإنترنت .

ادخل غلى أيقونة الرعاية الإجتماعية .

اختر الوجبة المراد الإستعلام عنها.

ثم اضغط على المحافظة التابع لها.

بعد ذلك اضغط على زر “استعلام”.

وفي الأخير سوف تظهر أمامك أسماء المشمولين بالرعاية الإجتماعية.

شروط التسجيل في الرعاية الإجتماعية بالعراق