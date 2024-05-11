عاجل!! وعبر منصة مظلتي يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية 2024 الوجبة الأخيرة بالعراق

برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق هو جزء من مجموعة من البرامج التي تهدف إلى تحسين الظروف الاجتماعية والاقتصادية للفئات الأكثر احتياجاً، حيث يستهدف البرنامج توفير الدعم المالي للأفراد والعائلات العراقية الذين يعانون من ضعف الدخل وصعوبات اقتصادية، كما تعتمد عملية الاختيار والتأهيل للدخوا ضمن برنامج المشمولين بالرعاية الاجتماعية على مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها.

بسهولة يمكنك الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

ويمكن الاستعلام عن أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية من خلال الخطوات التالية:

يتم الدخول إلى موقع منصة مظلتي.

اختيار أيقونة الرعاية الاجتماعية من القائمة الرئيسية.

يجب عليك تحديد الوجبة وأيضا تحديد الدفعة التي ترغب في الاستعلام عنها.

اختيار المحافظة القاطن بها المتقدم.

ثم يتم الضغط على زر الاستعلام.

كما يمكنك النقر على الجزء المخصص بتنزيل الكشوفات، وبعدها يتم البحث عن اسمك في قوائم أسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية.

شروط التقديم للحصول على الرعاية الاجتماعية بالعراق

وفيما يلي بعض الشروط العامة التي قد تطبق في برنامج الرعاية الاجتماعية في العراق:

الجنسية: يجب أن يكون المتقدم للبرنامج عراقي الجنسية. الملكية العقارية: يجب ألا يمتلك المتقدم أي عقارات أو أصول ذات قيمة عالية. الدخل الشهري: يجب ألا يتجاوز الدخل الشهري الخاص بالمتقدم الحد المسموح به للحصول على الدعم المالي. العمر: يتم تحديد الفئة العمرية المستهدفة للبرنامج، حيث يتطلب أن يكون عمر المتقدم الذكور بين 18 و60 عامًا، وبالنسبة للإناث بين 15 و55 عامًا.

تعتمد عملية الاختيار والتأهيل للحصول على الرعاية الاجتماعية على مجموعة من الشروط والمعايير التي يجب توافرها.

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