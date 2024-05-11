اشترك لتربح 100 ألف دولار.. رابط الاشتراك في مسابقة تركي آل الشيخ نزال الأبطال “RING FIRE”

أعلن المستشار تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للترفيه في المملكة العربية السعودية، عن إطلاق مسابقة جديدة ومثيرة حول توقع الفائز في مباراة الملاكمة، وأكد أن قيمة الجائزة ستكون 100 ألف دولار أمريكي لمن يصيب التوقع بنجاح خلال المباراة التي تعد من أبرز البطولات في المملكة العربية السعودية.

كيفية الاشتراك في مسابقة تركي آل الشيخ

هناك عدد من الخطوات الحاسمة التي يجب اتباعها للمشاركة في مسابقة المستشار ترك ال الشيخ نزول الأبطال والفوز بالجائزة البالغة قيمتها 100 ألف دولار أمريكي، وفقاً للتالي:

في البداية يجب الذهاب إلى الصفحة الرسمية المخصصة للتسجيل في المسابقة

من ثم يُرجى اختيار الملاكم الذي يُتوقع أن ينتصر.

بعد ذلك إدخال الاسم الأول والأخير.

تحديد الدولة.

تقديم البريد الإلكتروني ورقم الهاتف المحمول الخاص بالمشترك.

أخيرا الضغط على زر “إرسال”.

جوائز مسابقة تركي آل الشيخ

يقدم المستشار تركي آل الشيخ فرصة لعشاق الملاكمة في جميع أنحاء العالم للمشاركة في مسابقة “توقع نزول الأبطال”، حيث يمكنهم الفوز بجائزة مالية تصل قيمتها إلى 100 ألف دولار أمريكي، كل ما عليهم فعله هو توقع من سوف يفوز بالبطولة في مباراة “معركة الشراسة” المقرر إقامتها يوم السبت 18 مايو 2024.

مسابقة تركي آل الشيخ نزال الأبطال

تعقد مباراة “معركة الأشرس” في المملكة العربية السعودية، مما يمنح هذا الحدث قيمة تاريخية فريدة، وهي أول مناسبة في تاريخ رياضة الملاكمة حيث يتم تنظيم نزال يضم أربعة ألقاب مختلفة، مما يزيد من شدة المنافسة ويضيف لمسة من الإثارة والتشويق للمتابعين.

كما أكد المستشار تركي آل الشيخ أنه من المتوقع أن يشارك اثنان من أساطير الملاكمة العالمية في المباراة المنتظرة، وهما “فيوري وأوليكسندر أوسيك”، حيث تأتي هذه المسابقة ضمن فعاليات موسم الرياض كواحدة من أشد بطولات الملاكمة التي تقام على أربعة أحزمة لأول مرة في تاريخ الرياضة، وموعد انطلاقها في السبت 18 مايو 2024، بتشجيع كبير من الجماهير السعودية والعالمية.