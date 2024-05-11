ماما جابت بيبي.. تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 على النايل سات والعرب سات.. فرحي اطفالك

تردد قناة طيور الجنة بيبي الجديد 2024 متاح الآن على النايل سات والعرب سات لتمكين الأهل من توفير محتوى ترفيهي مميز وتعليمي لأطفالهم حيث تتميز القناة بعرض برامج متنوعة ومسلية تهدف إلى تعزيز تطور الأطفال في مرحلة الطفولة المبكرة وتشمل البرامج الرسوم المتحركة التعليمية والأغاني الهادفة والأنشطة التفاعلية باستقبال تردد قناة طيور الجنة بيبي حيث يمكن للأهل الاطمئنان إلى أن أطفالهم يتلقون تجربة تعليمية وترفيهية ممتعة ومفيدة.

احدث تردد قناة طيور الجنة بيبي

يعتبر التكامل بين البيت والمدرسة والوسائط الإعلامية أمرا حيويا في تربية الأطفال حيث يسهم في حمايتهم من المؤثرات الضارة وتشكيل شخصياتهم بشكل إيجابي كما تلعب قناة طيور الجنة الفضائية دورا مهما في هذا السياق حيث تسعى إلى غرس القيم التربوية والإيمانية في نفوس الأطفال من خلال برامجها المميزة والمحبوبة يمكن استقبال القناة عبر الترددات المذكورة على النايل سات والعرب سات مما يتيح للأهل والأطفال فرصة الاستمتاع بمحتوى ترفيهي وتعليمي آمن ومفيد.

تردد قناة طيور الجنة على النايل سات

التردد على 11274.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز على 27500.

معامل تصحيح الخطأ 3/4.

تردد قناة طيور الجنة على عرب سات

التردد على 11396.

الاستقطاب عمودي.

معدل الترميز على 27500

معامل تصحيح الخطأ 3/4

طريقة استقبال التردد الخاص بقناة طيور الجنة بيبي

يمكنك الآن استقبال التردد الخاص بقناة طيور الجنه على جهازك حيث يتم ذلك من خلال اتباع الخطوات الآتية: