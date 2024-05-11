هاتف اوبو بسعر رخيص (صفقة متتفوتش!!) : موبايل فخم وشيك وسعره سهل وبسيط

يتساءل الكثير من مستخدمي الهواتف الجوالة عن هاتف اوبو بسعر رخيص، حيث تعد شركة أوبو احد اميز الشركات المصنعة للهواتف الذكية، وقد زاد الاقبال على الشراء منها في الآونة الأخيرة نظرا لما تقوم بتقديمه لعملائها من اسعار مناسبه للجميع ومواصفات هاتف تلائم الكثير من فئات المجتمع.

هاتف أوبو بسعر رخيص A18

يتميز هاتف اوبو بسعر رخيص Oppo A18 بالعديد من المواصفات التي عملت على زيادة نسبة المبيعات الخاصة به بصورة كبيرة وتمثلت المميزات في التالي:

يعتبر سعر الهاتف رخيص بالمقارنة بالأسعار الأخرى من الهواتف.

يتميز موبايل اوبو ان شكله انيق وجذاب بالاضافه الى سهوله حمله.

بطارية جهاز أوبو ضخمة حيث يمكن العمل بقوة 5000 ملي أمبير.

يدعم الهاتف الشحن بصورة سريعة حيث يمكن شحن نحو 50% في مدة 30 دقيقة فقط.

يتميز الهاتف بوجود كاميرا اماميه وخلفيه دقيقة في التصوير وواضحه.

يتمتع الهاتف بأن سعره ممتاز في مقابل الامكانيات المتوفرة فيه.

يصل سعر الهاتف الى 6185 جنيه مصري ولكن يختلف السعر من مكان الى مكان آخر حسب الإمكانيات المتوفرة في الجهاز.

اهم مميزات موبايل اوبو

هناك الكثير من العوامل التي ساعدت على انتشار أجهزة اوبو بصورة كبيرة ومن بينها ما يلي:

يتمتع هاتف اوبو بخاصية مقاومة الغبار ورذاذ الماء الخفيف.

تعمل السماعات الخارجيه في اجهزه اوبو بصوره قويه حيث تستطيع توفير صوت واضح وقوي بالإضافة إلى النقاء.

هناك امكانيه تركيب كارت ميموري بالسعة التخزينية المرادة حيث يوجد بالجهاز مكان لتركيب الكارت.

يتوفر بالهاتف خاصية هامة وهي خاصية nfc.

عيوب هاتف اوبو

هناك عدد من العيوب التي توجد هاتف اوبو بسعر رخيص ومنها ما يلي: