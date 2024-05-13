ارتاحي من زن العيال طول النهار.. تردد قناة ماجد الجديدة 2024 عبر الأقمار الصناعية بجوده ممتازة

قناة ماجد هي قناة تلفزيونية متخصصة في عرض البرامج الترفيهية والتعليمية للأطفال حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج التي تساعد الأطفال على التعلم والاستمتاع في نفس الوقت مثل الرسوم المتحركة التعليمية والألعاب التفاعلية والمسلسلات الهادفة باستقبال تردد قناة ماجد على النايل سات والعرب سات يمكن لأطفالك الاستمتاع بالمحتوى الترفيهي الذي يناسب أعمارهم ويساعدهم على النمو والتطور.

تردد قناة ماجد على النايل سات

تعتبر قناة ماجد واحدة من القنوات الفضائية الرائدة التي تحظى بشعبية كبيرة في الوطن العربي نظرا لتقديمها محتوى متنوعا يناسب الأطفال فهي تقدم مجموعة واسعة من أفلام الكرتون التي تمتع وتسلية الصغار مما يجذب انتباههم ويلهيهم ولهذا السبب فقد وفرنا لكم تردد قناة ماجد لتتمكنوا من الاستمتاع ببرامجها وأنشطتها الترفيهية.

احدث تردد قناة ماجد على النايل سات الجديد على النايل سات

التردد: 11411.

تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز:27500.

الاستقطاب: أفقى.

تردد قناة ماجد على العرب سات

التردد: 11804.

معامل تصحيح الخطأ: ¾.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

البرامج التي تعرضها قناة ماجد

تعرض قناة ماجد مجموعة متنوعة من البرامج التي تلبي اهتمامات الأطفال وتعزز تجربتهم التعليمية والترفيهية إليك نبذة عن بعض البرامج المميزة التي ذكرتها:

حكايات تشيهيرو والتى تكون عبارة عن سلسلة قصص تحكي مغامرات الشخصية الكرتونية تشيهيرو وأصدقائه وتتضمن عناصر الخيال والمغامرة.

وأصدقائه الدب الصغير قصص ممتعة تستعرض حياة دب صغير يواجه التحديات ويتعلم القيم والمهارات الحياتية.

فادي بائع الحليب مغامرات الشخصية الكرتونية فادي وهو بائع حليب صغير يتعلم دروس الصداقة والمسؤولية.

الوسادات الطريفة سلسلة مسلية تجمع بين التعليم والترفيه تتناول مغامرات وسادات طريفة تعيش في عالم مليء بالمفاجآت.

سيدي المتألقة برنامج ترفيهي يعرض مغامرات سيدي وأصدقائه في حل مشاكل الأطفال بأسلوب مسلي وتعليمي.

مغامرات مارتن الصباحية سلسلة تعليمية تقدمها شخصية مارتن تستكشف الطبيعة والحياة البرية مما يثري معرفة الأطفال بالعالم الذي يحيط بهم.

زيجي وقطار الحيوانات برنامج يرافق زيجي وصديقه القطار في رحلات مشوقة حول العالم لاستكشاف الحيوانات ومواطنها.

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