أجمد وأقوي شفرات لعبة جاتا بتحديث فريد من نوعه.. كودات لعبة GTA San Andreas ⭐️⭐️⭐️⭐️⭐️ بعصر جديد من القوة

تعد شفرات لعبة جاتا من أكثر أنواع الشفرات التي يتم البحث عنها، حيث أنه تساعد على أداء العديد من المهام داخل اللعبة، والحصول على الأسلحة والملابس والسيارات، حيث تعد لعبة جاتا من أحدث وأفضل الألعاب التي تكون مليئة بالمغامرات، كما يمكن تحميلها على الهواتف المحمولة، وعلى أجهزة الكمبيوتر أيضا، وسوف نشير إليكم في ذلك المقال إلى الشفرات السرية في هذه اللعبة.

أنواع شفرات لعبة جاتا

سوف نشير إليكم إلى شفرات لعبة جاتا التي يمكن بها الحصول على الأسلحة والسيارات، كما يوجد شفرات أيضا يمكن من خلالها الحصول على سائق لسياراتك، وإليكم هذه الشفرات موضحه كالتالي.

LEAVEMEALONE تساعدك هذه الشفرة على الهرب من الشرطة، وتقليل مطاردتها لك.

SEAWAYS بينما يمكنك من خلال هذه الشفرة النجاة من الغرق في الماء، وتطفو سيارتك على السطح.

كما يمكنك من خلال هذه الشفرة أن تجعل الجو لطيف ومشمس SEAWAYS

NUTTERTOOLS تساعدك هذه الشفرة في الحصول على أسلحة قوية وثقيلة.

لاسيما أن هذه الشفرة تساعد على تعزيز شريط الحياة داخل اللعبة ASPIRINE

STILLLIKEDRESSINGUP يمكنك من خلال ذلك الكود بكل سهولة تفعيل تغيير ملابسك والحصول على الملابس المناسبة للمهمة.

أما إذا كنت ترغب في تفعيل الحصول على أسلحة خفيفة فيمكنك ادخال تلك الشفرة THUGSTOOLS

انا طريقة تشغيل الشفرات داخل لعبة جاتا

يمكنك أن تقوم بتشغيل شفرات لعبة جاتا بكل سهولة من داخل اللعبة، ونشير إليكم إلى هذه الخطوات موضحه كالتالي.