خطوة خطوة … طريقة عمل المفطح السعودى بالمنزل بخطوات بسيطة

أن المأكولات السعودية تعتبر من الأكلات غنية بالنكهات والتوابل، ومن بين هذه الأطباق الشهيرة والمحببة في المملكة العربية السعودية هو “المفطح السعودي”، ويعتبر المفطح من الأطباق التقليدية التي تمتاز بتوازن مذاقها بين الأرز الناعم واللحم اللذيذ المتبل بالتوابل المميزة، في هذا المقال، نقدم لكم مكونات المفطح السعودي وطريقة تحضيره بالتفصيل.

مكونات المفطح السعودي

2 فلفل أخضر مقطع.

نصف ملعقة صغيرة من حبوب الحبهان.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة.

2 ورقة غار.

ربع ملعقة صغيرة قرنفل.

ملعقة صغيرة بهارات مشكلة.

2 كيلو من لحم الخروف.

5 فصوص ثوم.

2 بصلة كبيرة وتقطع لأرباع.

عود قرفة.

ربع ملعقة صغيرة فلفل أسود.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر.

طريقة تحضير المفطح السعودي:

أولا تحضير المرق:

يبدأ تحضير المفطح بوضع كمية كبيرة من الماء في وعاء كبير على نار متوسطة.

يضاف الثوم، والفلفل الأخضر، وحبوب الحبهان، والبصل، وورق الغار، والكزبرة، والقرنفل، وعود القرفة إلى الماء، ويُترك المزيج حتى يغلي.

بعد الغليان، يضاف اللحم مع الزعفران، والفلفل الأحمر، والبهارات، والفلفل الأسود، والثوم المطحون، ويترك على النار حتى ينضج اللحم.

ثانيًا تحمير اللحم

بعد النضج، يتم رفع اللحم من المرق ووضعه في صينية في الفرن على درجة حرارة 300 درجة مئوية حتى يأخذ اللحم اللون الأحمر.

ثالثُا تحضير الأرز