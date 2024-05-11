اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة مظلتي pdf عمـٌــوم محافظات الدولة

يمكنك الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة عبر منصة مظلتي التابعة للحكومة العراقية، حيث أنه يتم تقديم ذلك الدعم للأشخاص الفقراء ذوي الدخل المحدود في العراق، وفقا لمجموعه من الشروط والمتطلبات الأساسية التي يلزم أن تتوفر في هؤلاء الاشخاص، كما يمكنك أن تقوم بالاستعلام عبر منصة مظلتي إلكترونيا بسهوله من خلال مجموعة من الخطوات، وسوف نشير إليكم في ذلك المقال إلى كافة هذه التفاصيل.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

لقد وضحت الحكومة العراقية أنه لكي تتمكن من الحصول على ذلك الدعم وتكون من ضمن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة فيلزم توفر مجموعة من الشروط والمتطلبات الأساسية، وسوف نشير إليكم إلى هذه الشروط في النقاط التالية:

أن يكون الشخص المتقدم للحصول على ذلك الدعم يحمل الجنسية العراقية.

بالإضافة أيضا إلى أنه يشترط أن يكون الشخص بحاجة إلى ذلك الدعم ومن أصحاب الأجور المنخفضة.

يشترط تواجد الشخص وإقامته بصفه مستمرة داخل أحدي محافظات العراق.

أن تكون تلك هي المرة الاولى التي يستفيد فيها الشخص من ذلك الدعم وأن لا يكون قد سبق أن حصل عليه من قبل.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة

قم بتسجيل الدخول على منصة مظلتي عبر حساب شخصي لك مسجل وقم بإتباع باقي الخطوات حتى تقوم بالاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة الاخيرة، وإليكم هذه الخطوات موضحه كالتالي: