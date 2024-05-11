“بزيادة 5%”.. موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024 وسلم الرواتبmtess.gov.dz

تسعى الحكومة الجزائرية جاهدة بالوقوف بجانب المتقاعدين في الجزائر، وذلك لما قدموه طوال فترة خدمتهم داخل المؤسسات التي كانوا يعملون بها، لذلك قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر، حتى يتمكن الفرد المتقاعد من تلبية الاحتياجات الأسرية والمتطلبات الحياتيه في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة وغلاء الاسعار وهو لا يملك سوى قيمة الراتب التقاعدي الذي يتقاضاه من الدولة، لذلك قامت الحكومة بالإعلان عن زيادة رواتب المتقاعدين ونوضح في التقرير التالي كافة التفاصيل الخاصة بتلك الزيادة.

موعد تطبيق زيادة رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

يبحث الكثير من المواطنين المتقاعدين في الجزائر عبر مواقع التواصل المختلفة ومحرك البحث جوجل عن الميعاد الخاص بزيادة رواتب المتقاعدين والتي أعلنت عنه الحكومة الجزائرية مؤخرا، لذلك قامت الجهات المختصة ممثلة في مدير صندوق التقاعد بالإعلان عن الميعاد الخاص بصرف رواتب المتقاعدين بالزيادة الجديدة بداية من شهر مايو الجاري، كما أعلن مدير صندوق التعاقد أن نسبة الزيادة التي أقرتها الدولة ما يقارب من نسبه 5%، كما قامت الجهات المختصة بالإعلان عن سلم رواتب المتقاعدين، وذلك بعد تحديد نسبة الزيادة الأخيرة، المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا أقل من 20 الف دينار جزائري تكون نسبة الزيادة المقررة 5%، المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا 40 الف دينار جزائري تم تحديد نسبة الزيادة لتكون 4%، المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا قيمته ما بين 50000 دينار و80000 دينار جزائري تكون نسبة الزيادة الخاصة به 3%، أما بالنسبة المتقاعد الذي كان يتقاضى راتبا أكثر من 80 الف دينار جزائري تكون نسبة الزيادة 2%.

الاستعلام عن رواتب المتقاعدين في الجزائر 2024

لكي يتمكن المواطن من معرفة الزيادة التي أقرتها الدولة يوجد بعض الخطوات التي أعلنت عنها الجهات المختصة حتى يتمكن المتقاعد من معرفة قيمة الزيادة وتلك الخطوات هي: