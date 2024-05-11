اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية | تنزيــل اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وزارة العمل

اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة، من اكثر المواضيع التى يهتم الكثير بمتابعتها في هذا التوقيت حيث تقوم الحكومة بالاهتمام بمواطنيها ومن بينهم الأيتام والأرامل واصحاب الدخل البسيط والعمل على سد الاحتياجات الأساسية لهم وتوفير حياة جيدة لهم. ولكن الحكومة العراقية اشترطت عدة شروط حتى تكون من المستحقين للدعم، ستتناول هذه الشروط خلال هذا المقال.

شروط اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

قامت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيه العراقيه بوضع عدد من الشروط اللازمه لتكون بين قائمة اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة ،ومن بين هذه الشروط ما يلي:

ضرورة أن يكون الشخص المتقدم لأخذ الدعم من المواطنين في العراق.

الإقامة بشكل دائم على اراضي العراق.

أن يكون المستفيد من الدعم لديه دخل شهري محدود.

عدم امتلاك أي أصول أو أراضي بمبالغ كبيرة.

عدم اخذ اي معاش تأميني أو اجتماعي او صحي أو أي دعم آخر.

ضرورة ألا يقيم الشخص المتقدم في احد دور الرعايه الاجتماعيه او دور الإيواء العراقيه.

يجب أن يكون الحد لأفراد الأسرة هو اربع افراد.

أن يكون عمر الشخص المتقدم ما بين 18 إلى 60 عام في حالة الرجال.

ان يكون عمر الشخص المتقدم ما بين 16 الى 55 عاما في حالة النساء.

المستندات اللازمة للحصول على الرعاية الاجتماعية

أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق عن الأوراق المطلوبة والمستندات اللازمة لكي يتم الحصول على منحة الرعاية الاجتماعية ومن بين هذه الأوراق ما يلي:

نسخة من الهوية الوطنية للمتقدمين لأخذ منحة الرعاية الاجتماعية.

نسخة من البطاقة الانتخابية.

إحضار نسخة من السجل المدني.

ما يثبت الدخل الشهري للشخص المتقدم لأخذ المنحة.

الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

يمكن للأفراد الراغبين في الاستعلام عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة اتباع عدد من الخطوات وقد جاءت الخطوات كما في التالي: