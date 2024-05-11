نزلها مجانًا|..  شفرات فعالة لعبة جاتا سان اندرس 2024 GTA San Andreas بالتحديث الجديد على الموبايل وأجهزة الكمبيوتر

لعبة GTA San Andreas من أكثر الألعاب التي يبحث عنها العديد من الأشخاص، نظرًا لشهرتها الكبيرة التي اكتسبتها في الفترة الأخيرة، لتكون أكثر تشويقًا أمام المستخدمين، حيث إن اللعبة تقدم الكثير من الأكواد التي من الممكن استخدامها في الدخول إلى التحديات والمنافسات الأكثر تشويقًا وحرفية، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية، حتى يتعرف عليه الجميع.

ما هي أكواد GTA San Andreas الجديد؟

وأطلقت لعبة GTA San Andreas العديد من الأكواد والشفرات، الأكثر إثارة وتشويقًا بين ملايين المستخدمين حول العالم مما يمكنك تحميلها على أجهزة الجوال والكمبيوتر، ومن بينها الأتي:-

شفرة ” LXGIWYL” لأسلحة المستوى الأول.

بينما كود ” HESOYAM” تُشير إلى صحة كاملة وكذلك نحو 250 ألف دولار.

كود ” AFZLLQLL” طقس مشمس.

إضافة إلى أن كود ” AUIFRVQS” طقس ممطر.

كما أن كود ” ALNSFMZO” طقس عتم.

شفرة ” PPGWJHT” تسريع اللعبة.

” LIYOAAY” تكون اللعبة بطيئة.

كود ” FOOOXFT” لحمل السلاح.

شفرة ” AFSNMSMW” المراكب تطاير.

كود ” KVGYZQK” شخصية نحيلة.

خطوات تحديث GTA San Andreas

ويمكنك القيام بتحديث لعبة GTA San Andreas على هاتفك، كما يلي:-