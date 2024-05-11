عاجل:الاعلان عن جدول امتحانات الثانوية العامة 2024 وكيفية الحصول علي ارقام الجلوس بجميع المحافظات

ارتفعت معدلات البحث من قبل العديد من اولياء الأمور وكذلك طلاب الشهادة الثانوية عن جدول إمتحانات الثانوية العامة 2024 بجميع المحافظات عبر محركات البحث المختلفة حيث تعتبر الثانوية من اهم المراحل التي تحدد مستوي الطلاب الاكاديمي والمهني والتعليمي في المستقبل وهي التي تحدد الي اي كلية سوف يتم الالتحاق بها .

مواعيد امتحانات الثانوية العامة 2024 وجدول مفصل للمواد

اعلنت وزارة التربية والتعليم جدول امتحانات شهادة إتمام الثانوية العامة بجمهورية مصر العربية الدور الاول 2024 بعد ان تم اعتماده من الدكتور “رضا حجازي ” وزير التربية والتعليم الفني حيث تبدا امتحانات الصف الثالث الثانوي العام يوم الاثنين 10 يونيو 2024 وتستمر حتي السبت 20 يوليو كما هو موضح في الجدول التالي :

يوم الاثنين 10 يونيو 2024 ( التربية الدينية+التربية الوطنية)

يوم الاربعاء 12يونيو 2024 ( الاقتصاد + الاحصاء)

السبت 22 يونيو 2024 ( اللغة العربية)

الثلاثاء 25 يونيو2024 (اللغة الفرنسية )

السبت 29 يونيو2024 ( الفيزياء + التاريخ)

الثلاثاء 2 يوليو2024 ( اللغة الاجنبية الاولي)

السبت 6 يوليو2024 (كيمياء + جغرافيا )

الاربعاء 10 يوليو2024 ( جيولوجيا + جبر وهندسة + علم نفس وعلم اجتماع)

السبت 13يوليو2024 (التفاضل والتكامل)

الاربعاء 17 يوليو 2024 ( الأحياء + الإستاتيكا + الفلسفةوالمنطق )

السبت20 يوليو 2024 ( الديناميكا )

خطوات الحصول علي ارقام جلوس الثانوية العامة 2024

اولا عليك بالذهاب الي المدرسة التي تسجل بها كطالب ثانوية عامة وأن تحصل علي رقم جلوسك مجان دون دفع اي رسوم

ثانيا توجد طريقة اخري للحصول علي رقم جلوسك وفرتها وزارة التربية والتعليم حيث اتاحت الوزارة ارقام جلوس الثانوية العامة 2024 اونلاين وذلك عن طريق اتباع الخطوات التالية: