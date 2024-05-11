صرف 20,000,000 دينار فوريًا لهذه الفئة من الرافدين وفقًا لما قررته وزارة المالية العراقية.. خبر حلو اليـوم لو كنت منهم!!

من أهم المواضيع في الشارع العراقي هو الحديث عن قروض مصرف الرافدين، والتي يقدمها مصرف الرافدين للمواطنين العراقيين وخاصة الشباب الباحث عن العمل بهدف إقامة مشاريع تجارية تساعدهم في حياتهم وتكوين مستقبلهم، وتبدأ قيمة القرض من المصرف من 1 مليون دينار عراقي، وحتى 20 مليون دينار، وذلك يكون بآلية سداد ميسرة وبسيطة، وهو ما تم الإعلان عنه من قبل مصرف الرافدين في يوم الاثنين 8 أبريل 2024.

قروض مصرف الرافدين

أعلن مصرف الرافدين عن إطلاق مبادرة ريادة والتي تخص قروض مصرف الرافدين، والتي يتم منحها للمواطنين العراقيين وذلك وفقا للتالي:

من خلال الذي ألقته وكالة الأنباء العراقية من المكتب الاعلامي لمصرف الرافدين أنه تم الإعلان عن مبادرة ريادة والخاصة بمنح قروض لشباب الخريجين في الدولة.

تأتي هذه الخطوة من البنك توافقا مع توجيهات رئيس الوزراء محمد شياع، والذي وجه على خلق بيئة مناسبة وتكاتف كافة مرافق الدولة لمساعدة الشباب الباحث عن العمل واستغلال طاقتهم.

حيث تهدف الخطوة لتطوير طاقة الشباب والاستفادة منها بعد تحويلها إلى أفكار منتجة ومستمرة في المجتمع.

قيمة قروض مصرف الرافدين

بعد الإعلان عن قروض مصرف الرافدين فإن عدد كبير من المواطنين العراقيين يتساءلون عن قيمة هذه القروض والتي من المقرر أن تكون على النحو التالي: