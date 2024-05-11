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نزل كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة الأخيرة 2024 في العراق
أثار برنامج الرعاية الاجتماعية، جدلاً كبيرًا في الشارع العراقي، خاصة مع تأخر صدور الوجبة السابعة في جميع المحافظات العراقية، فضلاً عن أن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية في العراق، تبذل قصارى جهدها لكي يتم الإعلان عن هذه الكشوفات لكافة الأشخاص المتقدمة في البرنامج، على أن يتم الإعلان عن كافة المشمولين بالرعاية الاجتماعية في الأيام المقبلة، حتى يتعرف عليها كافة المستحقين.
كشوف اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية
تتمثل أبرز خطوات الهامة لكي يتم الإستعلام عن كشوفات اسماء المشمولين في برنامج الرعاية الاجتماعية في محافظات العراق، وفقًا للأتي:-
- أن تقوم بالذهاب إلى منصة مظلتي الرسمية.
- بعد ذلك يتم الذهاب إلى الصفحة التالية من المنصة.
- القيام بإختيار الدفعة والوجبة التي عليها الدور.
- القيام بإدخال كافة المعلومات الخاصة بالشخص المتقدم في الخانات الخاصة بذلك.
- الضغط مباشرة على أيقونة “بحث”.
- ليتم في النهاية عرض جميع التفاصيل والكشوفات لتي تشمل المشمولين بالرعاية الاجتماعية.
وزارة العمل توضح شروط الرعاية الاجتماعية في العراق
وعن الشروط التي يُرجى وأن تنطبق على كافة المتقدمين في الحصول على برنامج الرعاية الاجتماعية، كام يأتي:-
- أن يكون الشخص المتقدم عراقي الجنسية.
- كذلك يجب وأن يكون مقيم بشكل دائم في دولة العراق.
- الإلتزام بجميع المعايير التي تفرضها وزارة العمل والشؤون الإجتماعية.
- ألا يكون لدى المتقدم أي سجلات تجارية تمنعة من التسجيل في البرنامج.
- إرفاق كافة المستندات المعنية بطلب القبول في البرنامج.