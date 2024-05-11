ثبتِ تردد قناة بطوط 2024 الجديد وتابعي أفلام كرتونية انتِ وأولادك على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش
بطوط من القنوات الفضائية التي تشغل بال الصغار والكبار الفترة الحالية، وذلك بعد تميزها في عرض باقة من الأفلام الكرتونية المتميزة وعلى مدار الساعة دون انقطاع، ونوافيكم في سطور هذا التقرير بـ تردد قناة بطوط الموجود على النايل سات، بحيث تتمكنوا من متابعة محتوى القناة في أي وقت تريدون، فكونوا معنا.
تردد قناة بطوط
إن رغبتمن في متابعة باقة من أفلام الكرتون والرسوم المتحركة، فالاختيار الأمثل لكم هو قناة بطوط الموجودة على النايل سات، والذي تعرض على شاشتها باستمرار وعلى مدار الساعة أفلام لرسوم كرتونية متنوعة مناسبة جدًا للأطفال، بل ويمكن الكبار متابعة هذه الأفلام الكرتونية أيضًا، علمًا بأن الفيلم الكرتوني تقوم القناة بعرضه مرتين، مرة عند عرضه في موعده كمرة أولى والمرة الثانية الإعادة، وتأتي إحداثيات القناة على النحو التالي:
|القمر الصناعي
|نايل سات
|تردد القناة
|10853
|استقطاب
|أفقي
|معدل الترميز
|27500
طريقة تنزيل تردد قناة بطوط
قناة بطوط كباقي القنوات يمكن تحميلها على جهاز الاستقبال للمشاهد ببضع خطوات بسيطة، وذلك دون الحاجة إلى متخصص، حيث ينبغي فقط اتباع إرشادات التثبيت والتي تكون كما يلي:
- اتجه في البداية إلى حمل جهاز التحكم عن بعض في جهازك”الريموت”، وقم بالضغط على القائمة منه.
- يظهر لك قائمة إعدادات اختر منها خيار التثيبت اليدوي.
- حدد الأقمار الصناعية واختر القمر والذي هو نايل سات.
- ضف إحداثيات القناة المذكورة بالأعلى، وانقر على البحث.
- يبدأ القمر الصناعي بالبحث عن إحداثيات القناة ويُجلبها لجهازك.
- تظهر القناة أمامك، واخترها وانقر على حفظ بعد ذلك.