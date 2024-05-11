ثبتِ تردد قناة بطوط 2024 الجديد وتابعي أفلام كرتونية انتِ وأولادك على مدار 24 ساعة دون انقطاع أو تشويش

بطوط من القنوات الفضائية التي تشغل بال الصغار والكبار الفترة الحالية، وذلك بعد تميزها في عرض باقة من الأفلام الكرتونية المتميزة وعلى مدار الساعة دون انقطاع، ونوافيكم في سطور هذا التقرير بـ تردد قناة بطوط الموجود على النايل سات، بحيث تتمكنوا من متابعة محتوى القناة في أي وقت تريدون، فكونوا معنا.

تردد قناة بطوط

إن رغبتمن في متابعة باقة من أفلام الكرتون والرسوم المتحركة، فالاختيار الأمثل لكم هو قناة بطوط الموجودة على النايل سات، والذي تعرض على شاشتها باستمرار وعلى مدار الساعة أفلام لرسوم كرتونية متنوعة مناسبة جدًا للأطفال، بل ويمكن الكبار متابعة هذه الأفلام الكرتونية أيضًا، علمًا بأن الفيلم الكرتوني تقوم القناة بعرضه مرتين، مرة عند عرضه في موعده كمرة أولى والمرة الثانية الإعادة، وتأتي إحداثيات القناة على النحو التالي:

القمر الصناعي نايل سات تردد القناة 10853 استقطاب أفقي معدل الترميز 27500

طريقة تنزيل تردد قناة بطوط

قناة بطوط كباقي القنوات يمكن تحميلها على جهاز الاستقبال للمشاهد ببضع خطوات بسيطة، وذلك دون الحاجة إلى متخصص، حيث ينبغي فقط اتباع إرشادات التثبيت والتي تكون كما يلي: