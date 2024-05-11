هاتف بسعر 9000 جنيه (اشتريه من غير ما تفكر).. اداء عبقري وشاشة قوية ومساحة شاسعة

هاتف بسعر 9000 جنيه محل بحث كثير من المستخدمين وخاصة بعد ارتفاع الأسعار التي شهدتها أسعار أجهزة الهاتف والأجهزة الإلكترونية بوجه عام، حيث يعد البحث عن هاتف بامكانيات مناسبة وسعر معقول وغير مبالغ فيه أمر شاق بالنسبة لبعض المستخدمين الراغبين في تجديد أجهزتهم التالفة والتي أصبحت بطيئة في الاستخدام، ولكن لا يمتلكون أموالا مناسبة، فلذلك نوضح لكم أفضل أجهزة هاتف يمكن الحصول عليها بسعر 9 آلاف جنيه.

هاتف بسعر 9000 جنيه

يوجد عدد ليس بقليل من أنواع هواتف بسعر 9000 جنيه وذلك لأن شركات الهواتف الذكية كثيرة في السوق المصري وتقوم بطرح العديد من الأجهزة الإلكترونية المختلفة التي تتناسب مع أغلب فئات المستخدمين ويعد جهاز Redmi Note 12 Turbo، من بين أفضل هذه الأجهزة ومن أهم مميزاته ما يلي:

يحتوي جهاز Redmi Note 12 Turbo أو كما يطلق عليه هاتف شاومي على معالج Snapdragon 7+ Gen2 كوالكوم، ويعد من أفضل المعالجات بالنسبة لفئة سعر الجهاز.

الجهاز أيضا يحتوي على ذاكرة بسعة 8 جيجا بايت ، و 256 جيجا بايت مساحة للتخزين.

شاشة الجهاز كبيرة ومناسبة جدا قياسها 6.67 بوصة وهي بتقنية FULl HD.

جهاز vo T2ViX

يعد جهاز Vivo T2X من أهم أنواع هاتف بسعر 9000 جنيه والتي تندرج تحت هذه الفئة على الرغم من الإمكانيات العالية الموجودة في الجهاز والتي منها ما يلي: