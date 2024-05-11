تابع أخبار العالم ثانية يثانية.. تردد قناة الجزيرة الجديدة 2024 على الأقمار الصناعية
تردد قناة الجزيرة الجديدة 2024 على الأقمار الصناعية
في خطوة تهدف إلى تحسين جودة البث وضمان وصول إشاراتها بشكل أفضل إلى المشاهدين في مختلف أنحاء العالم، أعلنت شبكة قناة الجزيرة الإخبارية العريقة عن تحديث تردد قناة الجزيرة الجديدة 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص المستمر للقناة على مواكبة أحدث التطورات التقنية في عالم البث التلفزيوني، وتلبية احتياجات جمهورها الواسع من متابعي الأحداث الإقليمية والعالمية الراغبين في الحصول على تغطية إخبارية شاملة ومتميزة.
تردد قناة الجزيرة الجديدة 2024 على مختلف الأقمار الصناعية
قامت قناة الجزيرة الإخبارية بتحديث ترددات بثها 2024 على العديد من الأقمار الصناعية الرئيسية، بهدف توفير جودة استقبال عالية لمشاهديها في مختلف أنحاء العالمن وفيما يلي جدول يوضح لكم تردد قناة الجزيرة الجديدة 2024:
|القمر الصناعي
|التردد
|معدل الترميز
|معامل تصحيح الخطأ
|الاستقطاب
|النايل سات
|12520
|27500
|5/6
|أفقي
|عرب سات
|12520
|27500
|3/4
|رأسي
|هوت بيرد
|12111
|27500
|3/4
|عمودي
|سهيل سات
|11406
|27500
|2/3
|عمودي
كيفية استقبال تردد قناة الجزيرة الجديد 2024 على جهازك
يمكنك الآن استقبال تردد قناة الجزيرة الجديدة 2024 بكل سهولة على جهازك الاستقبالي، وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية:
- اضغط على زر “القائمة الرئيسية” في جهاز الاستقبال.
- انتقل إلى قسم “الإعدادات” وحدد خيار “التثبيت اليدوي”.
- قم باختيار القمر الصناعي المناسب الذي تريد استقبال تردد الجزيرة عليه.
- أدخل البيانات الخاصة بالتردد الجديد للقناة (التردد، معدل الترميز، معامل تصحيح الخطأ، الاستقطاب).
- اضغط على زر “بحث” ليقوم الجهاز بالبحث عن التردد.
- انتظر قليلاً حتى يتم تنزيل القناة بنجاح.
- اضغط على زر “حفظ” لإتمام عملية الاستقبال.