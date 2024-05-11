تابع أخبار العالم ثانية يثانية.. تردد قناة الجزيرة الجديدة 2024 على الأقمار الصناعية

في خطوة تهدف إلى تحسين جودة البث وضمان وصول إشاراتها بشكل أفضل إلى المشاهدين في مختلف أنحاء العالم، أعلنت شبكة قناة الجزيرة الإخبارية العريقة عن تحديث تردد قناة الجزيرة الجديدة 2024 على الأقمار الصناعية النايل سات وعرب سات، حيث تأتي هذه الخطوة في إطار الحرص المستمر للقناة على مواكبة أحدث التطورات التقنية في عالم البث التلفزيوني، وتلبية احتياجات جمهورها الواسع من متابعي الأحداث الإقليمية والعالمية الراغبين في الحصول على تغطية إخبارية شاملة ومتميزة.

تردد قناة الجزيرة الجديدة 2024 على مختلف الأقمار الصناعية

قامت قناة الجزيرة الإخبارية بتحديث ترددات بثها 2024 على العديد من الأقمار الصناعية الرئيسية، بهدف توفير جودة استقبال عالية لمشاهديها في مختلف أنحاء العالمن وفيما يلي جدول يوضح لكم تردد قناة الجزيرة الجديدة 2024:

القمر الصناعي التردد معدل الترميز معامل تصحيح الخطأ الاستقطاب النايل سات 12520 27500 5/6 أفقي عرب سات 12520 27500 3/4 رأسي هوت بيرد 12111 27500 3/4 عمودي سهيل سات 11406 27500 2/3 عمودي

كيفية استقبال تردد قناة الجزيرة الجديد 2024 على جهازك

يمكنك الآن استقبال تردد قناة الجزيرة الجديدة 2024 بكل سهولة على جهازك الاستقبالي، وذلك من خلال اتباع الخطوات البسيطة التالية: