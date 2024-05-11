رابط ur.gov.iq الاستعلام عن غرامات المرور العامة الرقم الألماني 2024 العراق

أطلقت وزارة الداخلية العراقية، منصة أور الإلكترونية، التي بها العديد من الخدمات المرورية لجميع المواطنين داخل محافظات العراق، إضافة إلى أن من أبرز هذه الخدمات هو الإستعلام عن الغرامات المرور والقيام بسداد قيمة الغرامة المفروضة على جميع المواطنين، وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

كيفية الإستعلام عن غرامات المرور العامة

هناك بعض الخطوات لكي يتم الإستعلام عن غرامات المرور العامة، وذلك تحت إشراف وزارة الداخلية العراقية، وفقًا لما يلي:-

أن يتم الذهاب إلى منصة أور الإلكترونية التابعة لموقع وزارة الداخلية العراقية.

بعد ذلك يتم تسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من المنصة.

وعليه يتم اختيار خدمة الإستعلام عن غرامات المرور.

القيام بإدخال بيانات المواطن ورقم السيارة وكافة المعلومات المطلوبة.

الضغط على أيقونة “بحث” أو “استعلام”.

ليتم في النهاية الكشف عن جميع التفاصيل المتعلقة بالغرامة وقيمتها.

ما هي شروط سداد الغرامات المرورية في العراق؟

وتتمثل أبرز شروط القيام بسداد الغرامات المرور في دولة العراق، وفقًا للاتي:-