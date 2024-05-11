لعـــام 2024 نتائج الثالث متوسط الدور الاول نتائجنا pdf عموم مدارس العراق pdf

تعد نتائج الثالث متوسط من أهم النتائج التي ينتظرها الطلاب كل عام في العراق، ومع اقتراب امتحانات الصف الثالث المتوسط لعام ٢٠٢٤، حيث قد وضحت وزارة التربية والتعليم العراقية، أنه سوف يتم الاعلان عن هذه النتائج فور الانتهاء من امتحانات الدور الأول لهذا العام، وسوف نشير إليكم في ذلك المقال عن كيفية الاستعلام، عن تلك النتائج مع توضيح موعد الامتحانات وأهم التحضيرات لها.

موعد ظهور نتيجة الثالث المتوسط وموعد الامتحانات

لقد صرحت وزارة التعليم العراقية أنه سوف يتم الإعلان عن نتائج الثالث المتوسط لعام 2024 بعد الانتهاء من الامتحانات ومراجعة الدرجات ورصدها وفقا لكل محافظة داخل العراق، وإليكم هذه التفاصيل موضحه في النقاط التالية.

أشارت وزارة التربية والتعليم العراقية امتحانات الصف الثالث المتوسط سوف تبدا في 21 من شهر مايو لعام 2024.

وأنه تم التحضير لجان الامتحانات والأشراف عليها.

وبمجرد أن يتم الانتهاء من هذه الامتحانات سوف تبدا عملية التصحيح مباشرة ومراجعة الدرجات ورصدها ثم الاعلان عن النتائج على موقع الوزارة

كيفية الاستعلام عن نتائج الثالث متوسط

يمكنك أن تقوم بالاستعلام عن نتيجة الصف الثالث المتوسط فور الإعلان عنها على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم العرقية، ولذلك إليكم خطوات الاستعلام موضحه كالتالي.