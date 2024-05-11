شبح ريميلي الجديد.. تعرف على هاتف Realme 12 ،Plus واكتشف أهم مواصفاته وسعره في الدول العربية

مواصفات Realme 12 plus، هاتف ريملي الجديد وهو من هواتف الفئة المتوسطه والذي يمكنه عمل زوم لـ 120X هذا بجانب عدسة بيرسكوب 64 ميجا بيكسل، وبطارية قوية تصل الي 5000 أمبير شاحن بقوة 67 واط، هذا بجانب مزايا عديدة جمعها الاصدار الجديد من ريملي Realme 12 plus فهو هاتف مميز بأمكانيات عديدة وبسعر تنافسي بالنسبة لفئته المتوسطة واليوم سنتعرف معا على مواصفات وسعر Realme 12 plus فتابعونا.

مواصفات Realme 12 plus

يعتبر Realme 12plus من الهواتف المميزة التي جاءت بالمزايا التالية:

الشاشة: تأتي الشاشة بمساحة 6.7 إنش بجودة الـ 1080×2412 بكسل، مع معدل تحديث 120Hz.

الذاكرة: يتوفر الهاتف بأكثر من إصدار والتي تختلف بناءا على الذاكرة، حيث تتراوح الذاكرة من 128 جيجا بايت وحتى 512 جيجا بايت.

الذاكرة الخارجية لا يمكن زيادتها بسبب عدم وجود مكان مخصص لكارت الميمورى.

معالج كوالكوم رباعي النواة من نوع Snapdragon 7s Gen 2.

الكاميرا: الكاميرا الأمامية تأتي بدقة 32 ميجا بكسل، والكاميرا الخلفية تأتي ثلاثية الأبعاد حيث أن الكاميرا الأولي تأتي بدقة 50 ميجا بكسل، والثانية بدقة 64 ميجا بكسل، والكاميرا الثالثة وهي المسؤولة عن البورترية 3X والزوم حتى 120X.

يدعم تصوير الفيديوهات بدقة 4K.

البطارية تأتى بسعة 5000 مللي امبير، كما أنه يدعم الشحن السريع.

يتوافر الهاتف بلونين الأزرق والذهبي.

الهاتف يتمتع بظهر مصنوع من الجلد مع جوانب من البلاستيك القوي.

الهاتف يأتي بشهادة IP65 طرد قطرات الماء الخفيفة.

مزايا Realme 12 plus

لقد جاء إصدار ريملي الجديد Realme 12 plus بالمزايا التالية:

الهاتف يدعم الاتصال شريحتين اتصال.

يدعم الهاتف شبكة الاتصال الجيل الثاني وحتى الجيل الخامس.

يتمتع الهاتف بشكل انسيابي و بوزن خفيف حيث يصل الوزن الى 196 جرام.

سعر Realme 12 plus

يأتي سعر Realme 12 plus في الأسواق كالتالي: