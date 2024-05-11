بكام الأوكراني والروسي.. سعر أردب القمح اليوم السبت 11 مايو 2024 في الأسواق وللمستهلك

هناك رغبة كبيرة في البحث عن سعر أردب القمح اليوم السبت 11 مايو 2024، حيث يهتم البعض معرفة أخر التحديثات الجديدة في الأسعار محلياً وعالمياً، يعتبر القمح ضمن أهم المحاصيل التي تدخل العديد من الصناعات، وأهمها الخبز الذي يحتاجه المواطنين ولا غنى عنه، وخلال الفترة الماضية تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ للغاية، ويريد المواطنين الأطمئن هل الأسعار تتراجع أكثر من ذلك أم تعود الأسعار إلى الارتفاع في الأسواق،

وتعتبر من أهم الأسباب وراء كثرة البحث عن سعر أردب القمح أن الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية كشف رسمياً خلال الآونة الأخيرة عن وقف توريد القمح وهذا ما جعل التجار تشعر بالسعادة وبريق من الأمن أن الأوضاع تتحسن ويكون هناك إقبال على الشراء، اليوم نستعرض لحضراتكم عبر التقرير التالي سعر أردب القمح اليوم السبت 11 مايو 2024.

سعر أردب القمح اليوم السبت 11 مايو 2024

ضمن عمليات البحث الرائجة اليوم على محركات جوجل الرسمية سعر أردب القمح، نظراً لانشغال المزارعين بمعرفة أهم تطورات الأسعار وهل هناك تحديثات جديدة بعد أن أعلنت وزارة التموين عن وقف التوريد، هناك عدة أنواع من القمح سوف نكشف عنها عبر السطور التالية ونوضح لكم سعر أردب القمح مع منتصف تعاملات اليوم السبت 11-5-2024

سجل اليوم سعر طن القمح الروسي نسبة بروتين 12.5% نحو 11,900 الف جنيه.

كما وصل سعر طن القمح الروسي نسبة بروتين 11.5 % نحو 11,700 ألف جنيه في الأسواق.

بينما يسجل سعر طن القمح الأوكراني بروتين 11.5% نحو 11.500 جنيه.

أسعار الدقيق اليوم السبت 11-5-2024 فى الأسواق

مع التحديثات الجديدة في أسعار القمح التراجع الملحوظ التي تشهده الأسواق الفترة الأخيرة وحتى الوقت الحالي ليأتي على النحو التالي:.