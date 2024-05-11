بخطوة واحدة…. طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2024 وخطوات اضافة المواليد الجدد

طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2024، من أكثر الأمور التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة خاصة بعدما أعلنت عنه وزارة التموين والتجارة الداخلية تيسيراً على عدد كبير من المواطنين خاصة الراغبين في اضافة المواليد على بطاقة التموين ، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف سوياً على خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين 2024.

طريقة التسجيل في بوابة مصر الرقمية التموين 2024

وتعد منصة مصر الرقمية من أهم المنصات الالكترونية التي تتزايد عنها عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة، خاصة بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية عن قرب فتح باب اضافة المواليد على بطاقة التموين، بعد مناشدات من قبل عدد كبير من رواد مواقع التواصل الإجتماعي بسبب غلاء أسعار المواد الغذائية، وأشار الدكتور”علي المصيلحي” أن الوزارة أعلنت عن توفير رابط الكتروني لاضافة المواليد الجدد على بطاقة التموين والذي يمكنكم الإطلاع عليه من خلال اتباع الخطوات الآتية:

زيارة الموقع الرسمي لمنصة الرقمية.

اختر فتح حساب جديد.

ادخل الرقم القومي ورقم المصنع واسم الآم.

سوف يتم توجيهك إلى صفحة جديدة .

ادخل رقم الموبايل على أن يكون مسجل بإسم صاحب البطاقة.

سوف يصلك كود تحقق على الهاتف المسجل.

ادخل الكود في الخاتات الموضحة أمامك.

سوف يتم توجيهك إلى صفحة جديدة.

ادخل كلمة مرور جديدة.

وادخل البريد الالكتروني.

واضغط على تسجيل.

خطوات اضافة المواليد على بطاقة التموين