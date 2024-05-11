“ليــنك دونلوود pdf“.. اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة منصة مظلتيspa.gov.iq

في ظل ارتفاع الاسعار والأزمة الاقتصادية التي تقتحم العالم في الوقت الحالي يبحث الكثير من المواطنين في العراق عبر مواقع التواصل المختلفة ومحرك البحث جوجل عن اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبه السابعة في العراق 2024، الذي تقدمه الحكومة العراقية وقوفا بجانب المواطن العراقي من أجل عيش حياة كريمة وخاصة الفئات الأكثر احتياجا و الاشد فقرا الذين لا يجدون دخل شهري لهم، وتعتبر تلك المنحة من أهم صور الدعم التي تقوم بها الحكومة العراقية للرفع من المستوى المعيشي للفرد العراقي، ونوضح فيما يلي التفاصيل الخاصة بأسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة في العراق 2024.

اسماء المشمولين بالرعاية الاجتماعية

حتى يتمكن المواطن العراقي من الاستعلام عن أسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة قامت الجهات المختصة بالإعلان عن بعض الخطوات التي لابد من إتباعها حتى يتمكن المواطن من التسجيل وتلك الخطوات هي:

اولا: الولوج إلى منصة مظلتي الإلكترونية.

ثانيا: تسجيل الدخول عن طريق كتابة إسم المستعلم ورقم الهوية الوطنية الخاصة به.

ثالثا: النقر على الوجبة السابعة.

رابعا: تكملة إلاستمارة بالبيانات المطلوبة والتأكد من صحة جميع البيانات.

خامسا: سيقوم الموقع تلقائيا بعرض جميع اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة.

سادسا: يمكن للمتقدم تنزيل الأسماء بطريقة PDF

شروط التسجيل في الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة

قائمة الجهات المختصة بالإعلان عن بعض الشروط التي لابد من توفرها في من يحق لهم التسجيل في اسماء الرعاية الاجتماعية الوجبة السابعة وتلك الشروط هي: