استعلم وسدد مخالفاتك.. خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور الرقم الألماني 2024 شروط تسديد الغرامات المرورية في العراق

بحث كثيرون في العراق عن خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور الرقم الألماني 2024 بشكل إلكتروني، فضلاً عن إمكانية تسديد هذه الغرامات بسهولة، تهدف الحكومة العراقية إلى تسهيل الإجراءات على المواطنين، لذا فقد تم توفير العديد من الخدمات الإلكترونية، لذلك، سنوضح لكم فيما يلي خطوات الاستعلام عن المخالفات وتسديد الغرامات بسهولة ويسر، كما أوضحتها مديرية المرور العامة.

خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور الرقم الألماني 2024

إليكم خطوات الاستعلام عن مخالفات المرور الرقم الألماني 2024:

الدخول بشكل رسمي إلى موقع هيئة المرور العراقية، المعروفة بـ “أور“، عبر الرابط المخصص.

إدخال اسم المستخدم وكلمة المرور في الحقول المخصصة لها.

النقر على زر “تسجيل الدخول”.

البحث عن الخدمات الإلكترونية المتاحة.

اختيار الاستعلامات الإلكترونية.

سيتم فتح صفحة للاستعلام عن المخالفات المرورية.

إدخال البيانات المطلوبة بدقة.

ستُعرض صفحة تحتوي على تفاصيل المخالفات المسجلة على مركبتك، بالإضافة إلى قيمتها.

النقر على زر “سداد” لعرض طرق السداد المتاحة.

شروط تسديد الغرامات المرورية في العراق

هناك مجموعة من القواعد والشروط الأساسية لضمان دفع الغرامات المرورية في ألمانيا: