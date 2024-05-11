من البيت.. رابط الاستعلام عن المخالفات المرورية في العراق بالرقم الألماني عبر منصة ur.gov.iq

أعلنت إدارة المرور العراقية عن طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في العراق، حيث يبحث أصحاب المركبات عن الطريقة الصحيحة لمعرفة قيمة المخالفات، بالإضافة إلى طرق تسديد فاتورة الغرامات حتى يستطيع دفعها الكترونيًا، أو من خلال منصة اور الالكترونية التابعة لمديرية المرور العامة، حيث يقوم بعض المواطنين بارتكاب بعض المخالفات وذلك أثناء قيادة السيارة، وذلك ما يجعل الدولة توقع عليهم بعض الغرامات المالية، وذلك بهدف المحافظة على أمن الدولة.

طريقة الاستعلام عن المخالفات المرورية في العراق

أشارت إدارة المرور العامة في العراق إلى إمكانية الاستعلام عن المخالفات المرورية في العراق، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى الموقع الإلكتروني الرسمي لمنصة أور.

بعد ذلك يتم تدوين الاسم، وكلمة المرور.

ومن ثم يتم إدخال المعلومات الخاصة بالسيارة، مع ضرورة التأكد من صحتها.

بعد ذلك يتم النقر على زر الاستعلام عن المخالفة وتاريخها.

كيفية تسديد الغرامات المرورية

كشفت الإدارة العامة للمرور عن طريقة دفع الغرامات المرورية، وذلك عبر الولوج إلى الموقع الإلكتروني الرسمي للإدارة، بدون الحاجة إلى الذهاب إلى المقرات الرئيسية للمؤسسة، وذلك من خلال إتباع الخطوات الآتية: