WhatsApp بدون حظر.. تحديث جديد ومفاجئ لمستخدمي واتساب الأكثر جاذبية والأول في عالم المراسلة

تقوم منصة المراسلة الفورية “واتساب” بإضافة العديد من التحديثات والمميزات الجديدة التي يبحث عنها ملايين المستخدمين، ومن أبرز هذه التحديثات التي تم إجراءها هي المساهمة في الحفاظ على الخصوصية والأمان، بالإضافة إلى أن هذه المرة قام بإدخال التحديث ضمن واجهة التطبيق الخاصة بالأندرويد، مما تزيد هذه التحديثات من وظائف التطبيق والحفاظ على كافة العناصر البسيطة التي يمكن الوصول إليها من قبل المستخدم، وفي السطور التالية نوضح لكم بعض هذه التحديثات والمميزات التي تم إجراءها على التطبيق.

تحديث واتساب جديدة

ووفقًا للتغيرات الجديدة، فإنها تظهر تخطيطات نظام تشغيل الأندرويد للتطبيق بشكل ملائم ومتشابهة مع العديد من التغييرات السابقة، حيث إنه تم تحديد واجهة الواتساب الخضراء، فضلاً عن حصول التطبيق على شكل مظلم لأجهزة الأندرويد، والتحكم كذلك في نظام الإضاءة بحيث تقلل من إجهاد العين ضمن الإجاءة المنخفضة، وقام التطبيق كذلك بإدخال بعض التحديثات الجديدة التي تقوم بتحديث أيقونات التطبيق بمظهر مستدير ومحدد.

مميزات جديدة في الواتساب

يذكر أن تطبيق واتساب، قام في وقت أخر بإدخال تحديث جديد وهو ينص على دمج العديد من تحديثات القنوات ضمن تبويب موحد، مما عمل على إدخال التغييرات الخاصة بالتصميم وهو ما ظهر في النسخة التجريبية للتطبيق على نظام تشغيل “الأندرويد”، وجاء التحديث عقب كم الطلبات من قبل المستخدمين من عرض الحالات الخاصة بجانب تحديثات القنوات، وهو يهدف إلى تمكين المستخدمين في تحقق بصري من الحالات دون الإعتماد على الصورة الشخصية.