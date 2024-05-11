“استعلم عن اسمــك هســه epedu.gov.iq“ … رابط اسماء تعيينات عقود التربية في العراق 2024 الأوارق اللازمة

قامت وزارة التعليم العراقية بالإعلان عن اسماء المقبولين في تعيينات عقود التربية للعام الجاري 2024 والتي قامت بالإعلان عنها الوزارة سابقا من أجل الوقوف بجوار فئة الشباب خاصة حديثي التخرج الذين يبحثون عن فرصة عمل مناسبة، حتى يتمكن الفرد من بدء تكوين حياة أسرية، ونوضح في المقال التالي كافة التفاصيل الخاصة بتعيينات عقود التربية 2024 من الشروط المطلوبة وكيفية تسجيل في الوظائف المتاحة.

اسماء تعيينات عقود التربية

قامت وزارة التربية العراقية بالإعلان عن فتح باب الاستعلام للمقبولين في تعيينات عقود التربية 2024، وذلك من خلال الرابط الخاص بوزارة التربية العراقية حتى يتمكن المواطن من معرفة ما إن كان تم قبوله في الوظائف المطلوبة ام لا وتلك الخطوات هي:

أولا: الولوج إلى المنصة الإلكترونية الخاصة بوزارة التربية العراقية.

ثانيا: الضغط على نتائج التعيينات من خلال القائمة الرئيسية المتواجدة.

ثالثا: ملء إلاستمارة المبينة بالبيانات المطلوبة مع التأكد من صحة جميع البيانات.

رابعا: يقوم المستعلم باختيار المحافظة التي يتبع لها.

خامسا: الضغط على كلمة استعلام بعد ذلك يمكن للمستعلم البحث عن اسم الخاص به في اسماء المقبولين.

شروط التسجيل في وظائف التربية العراقية

حددت وزارة التربية العراقية بعض الشروط التي لابد من توافرها في من يحق لهم التقديم في التعاقد في الوظائف التي قامت بتوفيرها الوزارة مؤخرا وتلك الشروط هي:

أولا: لابد وأن يكون المتقدم حاملا للجنسية العراقية.

ثانيا: لابد أن يكون المتقدم مقيما بشكل دائم داخل الأراضي العراقية.

ثالثا: لابد وأن يكون المتقدم يتمتع بأسلوب يستطيع من خلاله التعامل بطريقة جيدة مع الاخرين.

رابعا: لابد وأن يكون المتقدم يتمتع بحسن السير والسلوك.

الاوراق اللازمة للتقديم في عقود التربية في العراق 2024

قامت الجهات المختصة بالإعلان عن بعض الأوراق التي لابد من توافرها لدى الأفراد الذين يريدون التقدم على وظائف التربية وتلك الأوراق هي: