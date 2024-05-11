جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024 “صناعي وتجاري وصناعي وفندقي و زراعي”…ورابط الاستعلام عن أرقام جلوس الدبلومات الفنبة 2024 

تتزايد عمليات البحث خلال الساعات الأخيرة عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024، والذي كشفت عنه وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني وحتى يتمكن الطلاب من مراجعة الدروس المقررة عليهم قبل الدخول لامتحانات نهاية العام الدراسي 2023-2024، وشددت وزارة التعليم على الطلاب ضرورة استخراج أرقام الجلوس سواء من خلال رابط الوزارة أو من خلال المدرسة التابع لها الطالب وذلك بداية من يوم الخميس الموافق 9 مايو 2024.

جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2023-2024

ويهتم عدد كبير من الطلاب وأولياء الأمور بالبحث عن جدول امتحانات الدبلومات الفنية 2024، كونها مرحلة مهمة في عمر الطلاب ويجب أن يحصلوا على أعلى الدرجات التي قد تؤهلهم للإلتحاق بالجامعات المصرية، وأكدت الوزارة إلى أنه من المقرر أن تبدأ الامتحانات في 25 مايو وتستمر حتى يوم 6 يونيو 2024، وأشارت الوزارة إلى أن جدول الامتحانات قد يختلف من محافظة إلى أخرى، مشيرة إلى أن الطلاب سوف يؤكدون الامتحانات العملية ثم الامتحانات التحريري.

كما صرح مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الوزارة أعلنت عن تخصيص رابط الكتروني للاستعلام عن ارقام جلوس طلاب الدبلومات الفنية تيسيراً على عدد كبير من الطلاب وتوفيراً للوقت والمجهود، وشددت الوزارة على الطلاب بإتباع الإجراءات الإحترازية والإلتزام بعد الحضور إلا بالزي المدرسي وعدم اصطحاب الموبايلات والكاميرات داخل اللجان وأن الطالب الذي سوف يتم ضبطه في حالة غش أو تسريب الامتحان سوف يتم حرمانه من دخول الامتحانات .

رابط الاستعلام عن أرقام جلوس الدبلومات الفنبة 2024