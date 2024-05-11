عربي و دولي
“منحة 300 دينار تونس وزارة الشؤون الاجتماعية” التسجيل في المنحة أون لاين لجميع المتعثرين في دولة تونس
منحة تونس من أكثر المنح المالية التي يتم تقديمها للعديد من المواطنين في دولة تونس، فضلاً عن أن هذا الدعم موجهة للكثير من الأشخاص الأكثر احتياجًا، وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، بما يُساهم في دعمهم مادي واقتصادي، تزامنًا مع الإضطرابات الاقتصادية التي يمر بها العالم، ولذا فإن الدولة تسعى جاهدة لدعم الأسرة الفقيرة ومحدودي الدخل، وفقًا لمجموعة من الخطوات والشروط التي نكشفها لكم في السطور التالية.
كيف أسجل في منحة 300 دينار تونس
وعن خطوات التسجيل في منحة 300 دينار تونس لجميع المواطنين والفئات الأكثر احتياجًا وأصحاب الدخل المتوسط والمحدود، وفقًا لما يلي:-
- أن تقوم بالدخول إلى موقع وزارة الشؤون الإجتماعية.
- ثم تقوم بتسجيل الدخول إلى الصفحة التالية من موقع الوزارة.
- القيام بإدخال بيانات الشخص المتقدم.
- ليتم إرفاق المستندات المعنية بطلب الحصول على المنحة في تونس.
- التأكد من أن المعلومات والوثائق التي تم إدخالها صحيحة وغير مضللة.
- الضغط في النهاية على زر “تأكيد”.
ما هو شرط التسجيل في منحة تونس 300 دينار؟
وحتى يتم قبول الشخص المتقدم للحصول على منحة 300 دينار تونس، لابد من انطباق الشروط المتمثلة في الأتي:-
- أن يكون المتقدم تونسي الجنسية.
- وأن يكون مقيم بشكل دائم في تونس.
- أن لا يتجاوز دخل المتقد عن 180 دينار.
- إضافة إلى أنه يجب بأن لا يكون لديه أي أصول أو عقارات ذات قيمة عالية.
- الإلتزام بجميع المعايير التي تفرضها وزارة الشؤون الإجتماعية.