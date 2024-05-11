GB WhatsApp يُبهر مستخدميه بمميزات مذهلة !! .. تحديث جديد من واتساب جي بي بمميزات رائعة .. جربها فورا

سوف نوضح لكم في السطور القادمة تحديثات واتساب جي بي وهو واحد من إصدارات الواتساب التي تم إطلاقها في الآونة الأخيرة ونجح في تحقيق نسب تحميل مرتفعة وذلك لما يقدمه من مميزات عديدة وغير متوفرة في الواتساب الرسمي، ولكن يجب العلم أن استخدام تلك الإصدارات من الواتساب قد تلحق الضرر بجهازك لذلك يجب توخي الحذر.

واتساب جي بي

شهد واتساب جي بي العديد من المميزات في التحديث الجديد وهي كالتالي:

يمكنك الآن قراءة الرسائل الطويلة بشكل مباشر وذلك دون الحاجة إلى النقر على قراءة المزيد.

تم إضافة أيقونة وضع الطيران في الواجهة الرئيسية والتي يمكنك من خلالها غلق الإنترنت على تطبيق الواتساب فقط.

يوفر ميزة إرسال ما يقارب نحو 300 رسالة في وقت واحد ولأكثر من شخص.

تم إضافة ميزة الرد التلقائي سواء على الرسائل أو المكالمات الصوتية.

يمكنك إرسال مقاطع صوتية ذات الحجم الكبير والتي يصل حجمها حتى 50 ميجابايت.

يوفر ميزة غلق المحادثات بواسطة رمز نمطي أو من خلال استخدام بصمة الإصبع.

يمكنك من خلال جي بي واتساب إرسال الرسائل لنفسك.

يوفر خاصية تحميل الحالات بضغطة زر دون أن تقوم بطلبها من أصدقائك.

يمكنك إرسال مقطع فيديو يصل حجمه حتى 100 ميجابايت.

خطوات تحديث جي بي واتساب

إذا كنت ترغب في تحديث جي بي واتساب يرجى اتباع التعليمات الآتية: