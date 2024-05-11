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“مغامرات مثيرة بين القط والفار”.. تردد قناة توم وجيري 2024 وخطوات استقبال القناة
تردد قناة توم وجيري 2024، قناة توم وجيري الجديدة 2024 هي وجهة ممتعة وتعليمية للأطفال الصغار وأسرهم، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية ذات الجودة العالية والمحتوى الهادف، تعتبر قناة توم وجيري مكاناً آمناً للاستمتاع بمغامرات الشخصيات الكرتونية المحبوبة وفي الوقت نفسه تقديم مواد تعليمية تثري مخيلة الأطفال وتعزز قيم الصداقة والتعاون.
تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات والعرب سات
اليكم تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات والعرب سات:
على النايل سات:
- التردد: 11315 ميجاهرتز.
- معدل الاستقطاب: ⅚.
- معدل الترميز: 27500.
على العرب سات:
- القمر الصناعي: عرب سات.
- التردد: 11345 ميجاهرتز.
- معدل الترميز: 27500.
- الاستقطاب: أفقي.
خطوات استقبال قناة توم وجيري 2024
هناك العديد من قنوات الأطفال المتنوعة، لكن يبرز تميز قناة توم وجيري بعرضها الوفير من الأفلام والبرامج الموجهة للأطفال، وفيما يلي خطوات تحميل هذه القناة على النحو التالي:
- البداية تكون بالدخول إلى القائمة الرئيسية عبر جهاز التحكم الريموت.
- يتم بعد ذلك النقر على خيار التثبيت اليدوي.
- يجب تحديد القمر الصناعي المرغوب، سواء كان العرب سات أو النايل سات.
- يتم اختيار خيار التثبيت اليدوي.
- يجب إدخال جميع البيانات الضرورية المتعلقة بالقناة، مثل التردد ومعدل الترميز وما إلى ذلك.
- بعد ذلك، يجب الضغط على زر البحث.
- وعند الانتهاء من الخطوات السابقة، يتم تحميل القناة على جهاز الرسيفر.