“مغامرات مثيرة بين القط والفار”.. تردد قناة توم وجيري 2024 وخطوات استقبال القناة

تردد قناة توم وجيري 2024، قناة توم وجيري الجديدة 2024 هي وجهة ممتعة وتعليمية للأطفال الصغار وأسرهم، حيث تقدم مجموعة متنوعة من البرامج الكرتونية ذات الجودة العالية والمحتوى الهادف، تعتبر قناة توم وجيري مكاناً آمناً للاستمتاع بمغامرات الشخصيات الكرتونية المحبوبة وفي الوقت نفسه تقديم مواد تعليمية تثري مخيلة الأطفال وتعزز قيم الصداقة والتعاون.

تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات والعرب سات

اليكم تردد قناة توم وجيري 2024 على النايل سات والعرب سات:

على النايل سات:

التردد: 11315 ميجاهرتز.

معدل الاستقطاب: ⅚.

معدل الترميز: 27500.

على العرب سات:

القمر الصناعي: عرب سات.

التردد: 11345 ميجاهرتز.

معدل الترميز: 27500.

الاستقطاب: أفقي.

خطوات استقبال قناة توم وجيري 2024

هناك العديد من قنوات الأطفال المتنوعة، لكن يبرز تميز قناة توم وجيري بعرضها الوفير من الأفلام والبرامج الموجهة للأطفال، وفيما يلي خطوات تحميل هذه القناة على النحو التالي: