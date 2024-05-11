“توزيع 150 مليون دينار فوري“ مفاجأة سارة من “مصرف الرافدين“ لهذه الفئات!!

أعلن مصرف الرافدين عن وجبة جديدة من القروض والمنح والتي يتم منحها للمواطنين وذلك من أجل مساعدتهم في شراء وحدات سكنية أو إجراء ترميم أو بناء لها، كما أوضحت الجهات المسؤولة أنه نسبة الفائدة لتلك القروض تصل حتى 6٪ يجب العلم أنه يتم تسديد قيمة القرض على شكل قسط شهري لذلك أكدت إدارة المصرف على أنه يجب أن يكون راتب المتقدم يكفي لتسديد الأقساط، يتم التقديم على قروض البناء وفق مجموعة من الشروط وهذا ما سنتحدث عنه اليوم من خلال مقالنا.

مصرف الرافدين

يمكنك الآن التقديم على قرض البناء من خلال مصرف الرافدين حيث تبدأ قيمة القرض من خمسة مليون دينار وتصل حتى 150 مليون دينار، وذلك من خلال اتباع الخطوات التالية:

في بداية الأمر يجب عليك زيارة الموقع الإلكتروني الخاص بمصرف الرافدين. بعد ذلك اضغط على أيقونة تسجيل الدخول وقم بإدخال البيانات المطلوبة. يرجى الدخول على خيار طلب القرض وقم بملء استمارة التقديم. يتطلب منك إدخال كود الريادة الخاص بك. بعد ذلك قم بتحديد مبلغ القرض الذي ترغب في الحصول عليه. ثم قم بتحديد مدة التسديد. يوجد مجموعة من الوثائق التي يجب عليك إرفاقها. أخيرا اضغط على زر تقديم الطلب.

شروط التقديم على قروض البناء مصرف الرافدين

لكل من يرغب في التقديم على قروض البناء يرجى التحقق من توافر بعض الشروط لديك وهي: