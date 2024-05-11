“القط والفار الملاعين” نزل تردد توم وجيري الجديد 2024 وشاهد أجمل الأغاني والأفلام الممتعة

تعتبر قناة توم وجيري من أكثر القنوات الفضائية التي أخذت شهرة كبيرة في الفترة الأخيرة، فضلاً عن أن القناة تمكنت من جمع ملايين المتابعين والمشاهدين المتمثلة في الصغار والكبار، إضافة إلى أن الأمهات يبحثون عن مثل القنوات التي لا تقوم بعرض أي مشاهد مخلة أو غير ملائمة، ولذا فإن استقبالها على التلفاز، أصبح أمر ضروري للغاية، ويمكن التعرف عليه وفقًا لما نوضحه لكم في السطور التالية.

نزل تردد توم وجيري أطفال 2024 النايل سات

قناة توم وجيري تقدم مجموعة هائلة ومميزة من البرامج الكرتونية والأفلام الطفولية المميزة، بالإضافة إلى إذاعة العديد من المحتوى الطفولي الأكثر تميزًا، ويمكنك التعرف على التردد الجديد للقناة، كما في المعلومات المتمثلة في التالي:-

القمر الصناعي لقناة توم وجيري أطفال يكون النايل سات.

التردد الجديد للقناة هو 12149.

أو إمكانية ضبطه على تردد 11355.

معدل الترميز فهو 27500.

استقطاب قناة توم وجيري أطفال فهو أفقي.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

استقبل توم وجيري 2024 العرب سات

وحتى تتمكن من مشاهدة العديد من البرامج والأفلام الكرتونية والمسلسلات الطفولية المميزة، فضلاً عن المحتوى الأخر الأكثر تميزًا، التي تقوم القناة بإذاعته على مدار الساعة، وفقًا للبيانات التي جاءت كالأتي:-