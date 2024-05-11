عربي و دولي
شروط التسجيل في سكنات عدل 2024 بالجزائر وخطوات التقديم عبر الموقع الرسمي
شروط التسجيل في سكنات عدل 2024
قامت الحكومة الجزائرية بالإعلان عن شروط التسجيل في سكنات عدل، حيث ينتظر جميع المواطنين الموعد الرسمي لفتح باب التسجيل حتى يتم الاكتتاب به، وتوقع البعض أن موعد فتح التسجيل سيكون في اليوم التاسع من شهر مايو، لكن لم يتم فتح باب التسجيل حتى الفترة الحالية، ولهذا قام وزير السكن وهو السيد محمد بالعربي بالاجتماع مع أصحاب مشروع عدل حتى يتم عرض ومناقشة جميع التفاصيل التي تتعلق بالمشروع.
شروط التسجيل في سكنات عدل 2024 بالجزائر
بعض الشروط التي يلزم أن تتوفر في من يرغب بالتسجيل في سكنات عدل، وتلك الشروط تم توضيحها بواسطة وزارة الإسكان، حيث تمثلت في الآتي:
- أولى الشروط هي عدم توفر أي عقار يملكه المتقدم.
- يجب أن تكون تلك هي المرة الأولى للاستفادة من هذا البرنامج.
- يجب على الفرد إرفاق تعهد يشير إلى دفعه للقسط الأول، حيث يقدر بحوالي 25% من القيمة الإجمالية للمسكن.
- من الضروري أن يتم توفير ما يثبت القدرة المالية لدى الفرد، والتي تمكنه من تسديد جميع الأقساط.
- في حال حدوث التأخير في عملية السداد لمدة ثلاثة أقساط متتالية، ستقوم الوزارة بإضافة نسبة تصل إلى 5% على القيمة المفروضة عليه.
- في حال عدم التسديد لمدة تصل إلى ستة أشهر سيتم فسخ التعاقد.
كيفية التسجيل في سكنات عدل 2024
فور أن يتم معرفة شروط التسجيل في سكنات عدل يبدأ الجميع بالبحث عن الخطوات التي تساعدهم في تقديم الطلب الخاص بهم، لذا حتى يتم التسجيل بصورة صحيحة يلزم اتباع الخطوات التالية:
- أولا يجب على الفرد الانتقال إلى الموقع الرسمي الخاص بوكالة عدل.
- بعد ذلك عليك بسحب الاستمارة الخاصة بالتسجيل.
- قم بتعبئة الاستمارة بصورة صحيحة من خلال إدخال البيانات المطلوبة بصورة صحيحة.
- يجب عليك أن ترفق جميع الأوراق المطلوبة.
- ثم قم بمراجعة ما تم إرفاقه حتى تتمكن من الضغط على زر إرسال الطلب.